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Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх

16:01 02.05.2020 Фото: pxhere.com
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Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1 3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх

Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 1 мая 2020

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.

Благоприятно во льве:

  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;
  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможно:

  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;
  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;
  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
  • выпечка.

Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:

  • овощных: скорционер;
  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.

Не благоприятно во льве:

  • полив, подкормки;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.

10 лунный день (+)

1 мая 2020 года в 12:00 — 10 лунный день. хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.

Этот день подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.

Рекомендуется в 10 лунный день:

  • уборка урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения;
  • уборка надземных плодов и зелени, готовых к употреблению;
  • посадка, посев и пересадка растений;
  • полив, прививка, удобрение и заготовка черенков.

Не рекомендуется в 10 лунный день:

  • обрезка деревьев, это может плохо сказаться на их здоровье.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (±)

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

2 мая 2020 года в 12:00 — 10 лунный день. хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.

Этот день подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.

Рекомендуется в 10 лунный день:

  • уборка урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения;
  • уборка надземных плодов и зелени, готовых к употреблению;
  • посадка, посев и пересадка растений;
  • полив, прививка, удобрение и заготовка черенков.

Не рекомендуется в 10 лунный день:

  • обрезка деревьев, это может плохо сказаться на их здоровье.

3 мая 2020 года в 12:00 — 11 лунный день. сок растений движется от корней к стеблям, листьям и плодам. Растения набирают силу и приближаются к пику своего роста. Растения все также продолжают активно накапливать в листьях и плодах питательные элементы.

Рекомендуется в 11 лунный день:

  • уборка урожая культур, плоды которых созревают над землей: зелень, бахчевые и плодовые культуры, листовые овощи, ягодные кустарники, фрукты;
  • посадка, пересадка, укоренение, черенкование, прореживание;
  • обрезка, пасынкование, прищипка, подкормка растений;
  • посадка растений, у которых пригодной в пищу является надземная часть: тыква, огурцы, кабачки, томаты, дыня, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, лекарственные растения, цветочные культуры;
  • обработка почвы, рыхление;
  • обильный полив.

Не рекомендуется в 11 лунный день:

  • уборка листвы и ботвы;
  • обрезка плодовых деревьев.

День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: Мир космоса

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Перец капусту
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Аноним, 02 мая 2020 12:54
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Огурцы,,кабачки, тыква
Аноним, 02 мая 2020 15:15
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можно ли посадить бархацы семена?
Аноним, 02 мая 2020 16:10
НВР:
Пересадка перцев и томатов-можно?

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