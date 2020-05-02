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Поселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней

18:54 02.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: san-rasswet.ru
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Абсолютно здоровые нефтяники находятся в жесткой самоизоляции. Они не входят из комнат, чтобы не было возможности заразиться извне. Сотрудники здравниц тоже не выезжают в город. Это позволяет экономике не умереть в кризис.

Поселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней
Санаторий «Рассвет» из Бердска по договору с компанией «Томскнефть» взял вахтовиков на «каникулы»
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Поселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней

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В санатории «Рассвет» и оздоровительном лагере «Юбилейный» Бердска 27 апреля поселили омских вахтовиков. 270 нефтяников проживут в полной изоляции 14 дней. На бердской территории организовали так называемую буферную зону, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 1 мая, директор «Рассвета» Руслан Полищук.

В санатории и лагере не обсерватор по подобию того, что открывали в детском лагере «Тимуровец» под Бердском. Туда свозили прилетевших из-за рубежа прямо из аэропорта людей, имеющих реальную угрозу быть зараженными коронавирусом.

У «Рассвета» и «Юбилейного» совсем иное предназначение.

— Вахтовики, в основном из Омской области, проведут у нас 14 дней — в буферной зоне. Мы ведем за ними наблюдение, кормим, предоставляем все для проживания. А через две недели они поедут на вахту — на месторождения в Томском регионе. Такая работа сейчас ведется по всей стране: крупные предприятия, работающие вахтовым методом, например, «Роснефть», сначала помещают своих сотрудников в буферную зону, а потом всех вместе перевозят к месту работы. Самостоятельно вахтовики теперь по стране не катаются, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Руслан Альбертович.

Он акцентировал внимание на том, что в лагере и санатории находятся абсолютно здоровые люди. Те, у которых вахта закончилась. Их по домам не распустили, а отправили «хором» в своеобразный отпуск в Бердск — пересидеть до следующей вахты. Но отдыхом это можно назвать с большой натяжкой, поскольку людям запрещено не то что покидать территорию «Рассвета» и «Юбилейного», но и даже выходить из комнат.

— Мы им предоставляем питание и проживание, наблюдаем за состоянием их здоровья. Ну и сами, разумеется, выполняем все предписания по санитарному режиму, как и гостиницы. Это социальное дистанцирование, маски, перчатки, антисептики, дезинфекция. Вахтовики находятся на строгой самоизоляции — мы их кормим в номерах. Они не покидают комнат, смотрят телевизор, читают, играют в шахматы, карты. Наши сотрудники находятся в полной безопасности, проживают на территории без выезда в город, — прокомментировал Полищук.

По его словам, «Рассвет» заключил договор с компанией «Томскнефть». Такая практика внедрена по всей России. Организации находят места буферных зон для своих сотрудников. Это, полагает Полищук, выгодно всем сторонам и государству, позволяет не остановить экономику:
— Если остановится нефтяное месторождение — будут колоссальные убытки. И наши сотрудники на сегодня обеспечены работой. Естественно, мы продолжаем платить зарплату, налоги. Это большие плюсы для всех.

А заразиться, считает он, можно где угодно — самоизоляция в городе «никакая», как показывает практика, в Бердске заражаются те, кто никуда не выезжал и ни с кем «подозрительным» не контактировал. Так что строгий режим самоизоляции в санатории и лагере, находящихся в бердском лесу, как раз могут спасти вахтовиков от угрозы заражения.

— У нас созданы все условия для безопасного проживания гостей и работы наших сотрудников. У нас невозможно заразиться, так как контакты между людьми исключены. Риски никому не нужны. Наша задача — сохранить их здоровыми. Они организованно заехали и через 14 дней также организованно отправятся на вахту. Бояться нечего. Это благое дело. И если первый опыт окажется положительным, то для нашей области это будет плюс, — уверен Руслан Полищук.

Он рассказал, что по такой же схеме работает санаторий «Парус» в Кудряшах. В других регионах для буферной зоны тоже используют и детские лагеря, и базы отдыха. И федеральное правительство оценивает это положительно. Поскольку непрерывное производство работает действительно непрерывно.
— А это огромный вклад в экономику страны. И мы этому способствуем, — оценил Полищук.

Перспектива повторения подобного заезда зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России и ее отдельных регионах. Если не улучшиться, то компании продолжат использовать буферные зоны для своих сотрудников. Если пандемия пойдет на спад, буфер отменят.

Пока санаторий «Рассвет и оздоровительный лагерь «Юбилейный» закрыты до 1 июня, как и все здравницы по все стране. Нет определенности по летней детской кампании. Москва заявила, что наметила провести одну смену с 1 августа. Пришкольные площадки, судя по всему, этим летом вообще не откроются.

— Появляются рекомендации от Роспотребнадзора о предстоящем начале работы санаториев. Например, заезжать отдыхающие смогут только со справкой об отсутствии COVID-19. Может, введут дезинфекционные рамки на входах, дополнительные средства защиты. Но пока это все на уровне разговоров и не вылилось в какую-то нормативную базу,- констатировал директор бердского «Рассвета».

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От редакции

У вахтовиков меньше шансов заразиться, чем у остальных?

Яна, 01 мая 2020 15:30
А причем тут сохранение экономики?
Гость, 01 мая 2020 17:03
При том, что персонал санатория и лагеря работает, получает деньги, идут отчисления в городской бюджет. И нефтяная промышленность работает, поучает деньги и т. д.
Аноним, 01 мая 2020 19:38
Боюсь, после таких гостей, профилакторий будет называться "Закат"
Аноним, 01 мая 2020 20:47
270 нефтяников и сплошь женский персонал санатория 14 дней находятся на самоизоляции
Аноним, 01 мая 2020 21:24
Очень интересно. А можно курьеру направить запрос сколько бюджет выделил на проживание в этих санаториях в сутки на одного человека? Каким образом выбирались санатории ( тэндэр, специфика, либо приближенность к администрации)И какой бюджет городской, областной, федеральный проспонсировал эту ватханалию

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