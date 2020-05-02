02.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь

10:44 02.05.2020 Фото: wikimedia.org
2 0

Незадолго перед смертью Матронушка говорила: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь
Как свидетельствуют верующие, святая блаженная Матрона Московская помогает в самых разных бедах и скорбях
Сюжет: Православные обряды
Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь

Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской: О чем просить Матрону и как правильно это делатьЕщё 83 новостей

В чём же помогает Матрона Московская?

Верующие обращаются к святой в самых разных жизненных ситуациях, проблемах и испытаниях. Она молитвенница о душах наших и скорая помощница в любых скорбях. Многие верующие, рассказывая о чудесной помощи старицы, говорят о том, что она очень скоро откликается на молитвы, произнесенные искренне и с верой.

Нет обязательного списка в каких именно жизненных ситуациях помогает Матрона. Тем не менее люди вспоминают, а с чем приходили паломники к матушке при её жизни? С обычными бедами: тяжелая болезнь, уход мужа из семьи, несчастная любовь, потеря работы. Приходили с житейскими нуждами и вопросами. Менять ли место жительства или службы? Не меньше было болящих, одержимых разными недугами. И никому Матронушка не отказывала.

Как свидетельствуют верующие, святая блаженная Матрона Московская помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии. Матроне молятся о зачатии и рождении детей. Известно множество случаев, когда после усердной молитвы супругов наступала долгожданная беременность. И каждого обращающегося к ней за помощью Матронушка укрепляет в вере, учит доверять Господу и полагаться на Его волю.

Обращаться к святой Матроне Вы можете в любом месте – в том числе в городе, где Вы проживаете, в храме, в который Вы ходите, и дома. То верно, что есть древний и благочестивый, правильный обычай совершения паломничеств к святыням церковным, в том числе и к святыням чудотворных икон или к мощам святых угодников Божиих.

И если обстоятельства Вашей жизни позволят Вам посетить первопрестольный град, посетить там Покровский монастырь, постояв вместе с множеством других православных людей в череде паломников, приложиться к мощам блаженной матушки Матроны, — это дело доброе, и его можно только приветствовать. Но впрочем, вновь и вновь напомним, что святые слышат нас в любом месте».

Молитвы Матроне крайне полезны — они направлены на распознавание настоящих чувств. Девушка должна регулярно читать молитву о нахождении своей любви:

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Короткие молитвы святой Матроне

«Святая праведная старице Матроно, моли Бога о нас!»

«Святая праведница матушка Матрона! Всем людям ты помощница, помоги и мне в беде моей (…..). Не оставь меня помощью и заступничеством своим, моли Господа о рабе Божьем (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

«Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое и в будущее, все открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы (….) Благодарю тебя за помощь твою святую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

Молитва Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: svyatmatrona.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

О чем попросите у Матронушки сегодня?

Аноним, 02 мая 2020 11:30
НВР:
Вразуми сына моего Святослава и исцели жену мою Алену
Алла, 02 мая 2020 13:14
Матушка Матронушка, помоги , вразуми и подскажи как поступить: менять ли квартиру на дом...не как я хочу, а как мне на пользу будет, прости прегрешения наши и не отверни лица твоего, святыми твоими молитвами ко Господу, помоги прошу

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибла в страшном ДТП с «победным» столбом девушка из Chevrolet Tahoe в Новосибирске
14:02 02-05-2020
Погибла в страшном ДТП с «победным» столбом девушка из Chevrolet Tahoe в Новосибирске
БердскГде обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?
13:54 02-05-2020
Где обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?
Бесплатно и не выходя из дома можно получить эту информацию о недвижимости
13:46 02-05-2020
Бесплатно и не выходя из дома можно получить эту информацию о недвижимости
Облегчить похмелье помогут растительные экстракты
13:45 02-05-2020
Облегчить похмелье помогут растительные экстракты
Гепатит B и другие инфекции в Америку, возможно, завезли работорговцы
13:45 02-05-2020
Гепатит B и другие инфекции в Америку, возможно, завезли работорговцы
Жизнь после свадьбы: 5 кризисов в отношениях
13:44 02-05-2020
Жизнь после свадьбы: 5 кризисов в отношениях
Бердск43 новых случая заражения COVID-19 обнаружили за сутки на 2 мая в Новосибирской области. Всего 569 человек больны коронавирусом в регионе
13:32 02-05-2020
43 новых случая заражения COVID-19 обнаружили за сутки на 2 мая в Новосибирской области. Всего 569 человек больны коронавирусом в регионе
Удачные дни для пересадки и посева в мае 2020 года по лунному календарю: 6 мая луна будет в плодовитом знаке Скорпиона
11:32 02-05-2020
Удачные дни для пересадки и посева в мае 2020 года по лунному календарю: 6 мая луна будет в плодовитом знаке Скорпиона
Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь 2
10:44 02-05-2020
Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь
БердскПолыхало 9-этажное общежитие в ночь на 2 мая на ул. Попова в Бердске 1
10:25 02-05-2020
Полыхало 9-этажное общежитие в ночь на 2 мая на ул. Попова в Бердске