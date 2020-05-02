Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь

Незадолго перед смертью Матронушка говорила: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Как свидетельствуют верующие, святая блаженная Матрона Московская помогает в самых разных бедах и скорбях

В чём же помогает Матрона Московская?

Верующие обращаются к святой в самых разных жизненных ситуациях, проблемах и испытаниях. Она молитвенница о душах наших и скорая помощница в любых скорбях. Многие верующие, рассказывая о чудесной помощи старицы, говорят о том, что она очень скоро откликается на молитвы, произнесенные искренне и с верой.

Нет обязательного списка в каких именно жизненных ситуациях помогает Матрона. Тем не менее люди вспоминают, а с чем приходили паломники к матушке при её жизни? С обычными бедами: тяжелая болезнь, уход мужа из семьи, несчастная любовь, потеря работы. Приходили с житейскими нуждами и вопросами. Менять ли место жительства или службы? Не меньше было болящих, одержимых разными недугами. И никому Матронушка не отказывала.

Как свидетельствуют верующие, святая блаженная Матрона Московская помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии. Матроне молятся о зачатии и рождении детей. Известно множество случаев, когда после усердной молитвы супругов наступала долгожданная беременность. И каждого обращающегося к ней за помощью Матронушка укрепляет в вере, учит доверять Господу и полагаться на Его волю.

Обращаться к святой Матроне Вы можете в любом месте – в том числе в городе, где Вы проживаете, в храме, в который Вы ходите, и дома. То верно, что есть древний и благочестивый, правильный обычай совершения паломничеств к святыням церковным, в том числе и к святыням чудотворных икон или к мощам святых угодников Божиих.

И если обстоятельства Вашей жизни позволят Вам посетить первопрестольный град, посетить там Покровский монастырь, постояв вместе с множеством других православных людей в череде паломников, приложиться к мощам блаженной матушки Матроны, — это дело доброе, и его можно только приветствовать. Но впрочем, вновь и вновь напомним, что святые слышат нас в любом месте».

Молитвы Матроне крайне полезны — они направлены на распознавание настоящих чувств. Девушка должна регулярно читать молитву о нахождении своей любви:

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Короткие молитвы святой Матроне

«Святая праведная старице Матроно, моли Бога о нас!»

«Святая праведница матушка Матрона! Всем людям ты помощница, помоги и мне в беде моей (…..). Не оставь меня помощью и заступничеством своим, моли Господа о рабе Божьем (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

«Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое и в будущее, все открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы (….) Благодарю тебя за помощь твою святую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

Молитва Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: svyatmatrona.ru