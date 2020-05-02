2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской: О чем просить Матрону и как правильно это делать

Блаженная угодница способна восстановить семью, вдохнув в сознание мужа или жены правильные мысли. К тому же Матрона может подарить бездетным парам долгожданного ребенка, который получит такую же большую любовь, какую испытывала она сама.

Крестьянская семья, в которой Матрона должна была стать четвертым ребенком, жила крайне бедно — и родители приняли тяжелое решение отдать будущую дочь в приют

Общецерковный день памяти Блаженной Матроны Московской — 2 мая по новому стилю. Блаженная Матрона Московская (в миру — Матрона Дмитриевна Никонова) — святая, которая жила в 1881 — 1952 годах и была прославлена в лике местночтимых святых Московской епархии в 1999-ом, а к лику общецерковно почитаемых святых — в 2004-ом.

Матрона Дмитриевна Никонова — так в миру звали будущую святую. Она родилась в 1881 году в небольшой деревеньке Себино в Тульской губернии.

Крестьянская семья, в которой Матрона должна была стать четвертым ребенком, жила крайне бедно — и родители приняли тяжелое решение отдать будущую дочь в приют. Но, как говорит житие святой, ее мать передумала делать страшный шаг после того, как ей приснился пророческий сон — дочь явилась ей в виде белой птицы с человечьим лицом и закрытыми глазами.

Сон оказался вещим — дочь родилась незрячей, причем глаз у нее не было вовсе — плотно сомкнутые веки закрывали глазницы. А еще говорят, что на груди у малышки была выпуклость в форме крестика.

С самого детства Матрона всем сердцем полюбила бывать в храме, а примерно с восьми лет будущая святая стала предсказывать будущее и исцелять недужных. К дому семьи приехжали страждущие из соседних селений, и девочка с помощью дара от Бога и молитвы поднимала на ноги даже неходящих больных.

В 18 лет у Матронушки отнялись ноги. Она так никогда и не смогла больше ходить, но не жаловалсь на болезни, а смиренно несла свой крест. Когда грянула революция 1917 года, Матрона вместе со своей подругой Лидией Янковой оказалась без крыши над головой. К 1925 года подвижница переехала жить в Москву. Ей приходилось нелегко — еду и кров давали добрые люди.

Все годы до своей смерти святая целиком отдавала себя людям — люди шли к ней за исцелением, и поток их не иссякал. Святая не отказывала никому, и по ее молитвам к Богу многие получали просимое. Она говорила: «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого». Помощь Матроны не имела ничего общего с колдовством и заговорами, которые Церковь всегда глубоко осуждала. Святая исцеляла искренней молитвой за людей.

2 мая 1952 года Матронушка отошла ко Господу. Как гласит житие, о часе смерти блаженная знала за три дня. Ее похоронили на Даниловском кладбище, и уже с первых дней после кончины к ее могиле стали приходить паломники — кто с благодарностью за ее подвижничество и чудеса исцеления, кто с молитвенными просьбами.

8 марта 1998 года мощи блаженной Матроны перевезли в Данилов монастырь, а потом — в храм на территории Покровского ставропигиального монастыря на Таганке. Здесь они каждый день открыты для верующих.

О чем просят Матрону Московскую, молитвы

Милосердную Матрону, являющуюся славнейшим служителем Господа, православные верующие неустанно просят в самых различных обстоятельствах, надеясь получить желаемое и найти счастье. Прихожане читают мольбы об исцеление от тяжелого недуга. За всю свою жизнь божественная старица поставила на ноги не один десяток несчастных больных, долгое время страдающих и не находящих покоя.

Блаженная угодница способна восстановить семью, вдохнув в сознание мужа или жены правильные мысли. К тому же Матрона может подарить бездетным парам долгожданного ребенка, который получит такую же большую любовь, какую испытывала она сама.

Если человек имеет большую семью, а обстоятельства требуют изрядного финансирования, святая старица способна одарить человека работой, которая принесет честные деньги.

Некоторые люди приходят к мощам или лику преподобной, чтобы просить вразумления и укрепления веры в Единого Бога. Такие личности вскоре обретают духовное видение и начинают приносить огромную пользу своему окружению.

Иконы и мощи преподобной угодницы способны уберечь истинных верующих от влияния нечистых сил, а также помогают обрести настоящее доверие к делам Господа, который всегда знает, как полезнее и справедливее поступать его детям.

Сегодня существует несколько самых популярных способов, которыми пользуются православные верующие, чтобы их мольбы дошли до сердца преподобной Матроны.

Большинство людей стремится навестить раку с её мощами и прикоснуться к божественному списку. Покровский монастырь, в котором располагаются останки, находится в Москве по адресу ул. Таганская № 58. Церковные комплекс работает без выходных и открыт с раннего утра до самого вечера.

Колоссальным могуществом обладает могила преподобной старицы на Даниловском кладбище. Именно здесь Матрона Московская была похоронена. Память об этом месте практически стерлась, но почитание возобновилось через 30 лет после кончины блаженной старицы, как она сама и предсказывала. Мощи торжественно перенесли в Покровский монастырь, а на месте гроба установили чудодейственный сосуд с песком, которые тоже помогает в трудные минуты.

Блаженной матушке можно написать письмо, которое следует отправить на адрес Покровского монастыря. Это прошение будет возложено на мощах Матроны.

Часто православные верующие обращаются к священным иконам с изображением преподобной старицы. В России практически нет церкви, где не находился бы такой список. Большинство прихожан стремиться именно прикоснутся к реликвиям, потому что считают этот жест более прямым и скорым. Однако не стоит забывать о чистоте помыслов, потому что дурные запросы, приносящие вред, святая исполнять откажется.

Источник: Пронедра