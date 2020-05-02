Еще два пациента с коронавирусом выявили в Бердске на 2 мая. Всего заражены 7 человек

Их готовят к госпитализации. Устанавливают тех, кто контактировал с вновь заболевшими. Под наблюдением находится 51 бердчанин, из них 11 детей. Выздоровел один пациент с COVID-19.

Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки — 12

По данным оперативного штаба на 2 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 51 житель города, из них 11 детей. Об этом в субботу утром сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

По постановлению Роспотребнадзора — 25 человек. Самообратившихся граждан — 26.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки — 12.

На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация еще 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Выявляются контактные лица для взятия под медицинское наблюдение.

В Бердске сегодня 7 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан, остальные находятся в медицинских учреждениях.

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