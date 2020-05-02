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Еще два пациента с коронавирусом выявили в Бердске на 2 мая. Всего заражены 7 человек

09:33 02.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Их готовят к госпитализации. Устанавливают тех, кто контактировал с вновь заболевшими. Под наблюдением находится 51 бердчанин, из них 11 детей. Выздоровел один пациент с COVID-19.

Еще два пациента с коронавирусом выявили в Бердске на 2 мая. Всего заражены 7 человек
Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки — 12
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Еще два пациента с коронавирусом выявили в Бердске на 2 мая. Всего заражены 7 человек

Еще два пациента с коронавирусом выявили в Бердске на 2 мая. Всего заражены 7 человекЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим НазимовЕщё 942 новостей

По данным оперативного штаба на 2 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 51 житель города, из них 11 детей. Об этом в субботу утром сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

По постановлению Роспотребнадзора — 25 человек. Самообратившихся граждан — 26.
Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки — 12.

На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация еще 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Выявляются контактные лица для взятия под медицинское наблюдение.

В Бердске сегодня 7 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан, остальные находятся в медицинских учреждениях.

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От редакции

Сколько еще заразятся?

Аноним, 02 мая 2020 09:59
Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки — 12.
За сутки - аж 12 тестов, Карл!!!
Житель Бердска, 02 мая 2020 10:14
Заразившихся будет много. А учитывая нашу медицину и умерших много. Жители сами виноваты: безнадобности шляются сами и с детьми по магазинам и др.многолюдным местам. И кричат: вируса нет, фейк. Че же вы в больницу то поехали лечиться? Вируса же нет! Засс...ли? Из за Вас не соблюдающих минимальные правила: сиди дома, соблюдай дистанцию, носи маску, мой руки, зараза распространяется!!!

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