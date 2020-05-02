Из числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины

Вновь заболевшие никуда не выезжали из города. Всего в Бердске на субботу выявили COVID-19 у семи человек.

В Бердске обнаружили коронавирусную инфекцию у 7 человек на 2 мая

Еще два пациента с коронавирусом выявили в Бердске на 2 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Их готовят к госпитализации. Устанавливают тех, кто контактировал с вновь заболевшими. Под наблюдением находится 52 бердчанин, из них 11 детей.

По данным оперативного штаба на 2 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 51 житель города, из них 11 детей. Об этом в субботу утром сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вновь заболевшие — «возрастные» женщины. Они никуда не выезжали из города. Но контактировали с теми, укого обнаружили коронавирусную инфекцию ранее.

По постановлению Роспотребнадзора — 25 человек. Самообратившихся граждан — 26.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки — 12.

На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация еще 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Выявляются контактные лица для взятия под медицинское наблюдение.

В Бердске сегодня 7 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан, остальные находятся в медицинских учреждениях.