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Из числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины

10:14 02.05.2020 Фото: pexels.com
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Вновь заболевшие никуда не выезжали из города. Всего в Бердске на субботу выявили COVID-19 у семи человек.

Из числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины
В Бердске обнаружили коронавирусную инфекцию у 7 человек на 2 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Из числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины

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Еще два пациента с коронавирусом выявили в Бердске на 2 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Их готовят к госпитализации. Устанавливают тех, кто контактировал с вновь заболевшими. Под наблюдением находится 52 бердчанин, из них 11 детей.

По данным оперативного штаба на 2 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 51 житель города, из них 11 детей. Об этом в субботу утром сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вновь заболевшие — «возрастные» женщины. Они никуда не выезжали из города. Но контактировали с теми, укого обнаружили коронавирусную инфекцию ранее.

По постановлению Роспотребнадзора — 25 человек. Самообратившихся граждан — 26.
Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками в Бердске проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки — 12.

На сегодняшний день в Бердске планируется госпитализация еще 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Выявляются контактные лица для взятия под медицинское наблюдение.

В Бердске сегодня 7 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан, остальные находятся в медицинских учреждениях.

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От редакции

Боитесь заразиться?

Пип, 02 мая 2020 10:24
Капец. Просили же... Сидите дома. Не шарахайтесь. Сейчас понесётся по кочкам..
Аноним, 02 мая 2020 12:37
Так все же считают себя самыми умными.Это сколько надо иметь серого вещества,чтобы контактировать с заболевшими
Елена, 02 мая 2020 13:44
Когда всё это закончится,думаю ещё до конца мая ещё продлят самоизоляцию,так как обстановка меняется не в лучшую сторону.

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