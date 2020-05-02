Гепатит B и другие инфекции в Америку, возможно, завезли работорговцы

Большинство рабов были чернокожими африканцами

Ученые из Германии и Мексики изучили останки рабов «первого поколения», прибывших в Америку из Африки в шестнадцатом веке. На скелетах, как пишет информационное агентство РИА Новости, обнаружились многочисленные следы травм и инфекционных болезней.

Сотрудники Института исследований в области истории человечества имени Макса Планка объединились с учеными Национального института антропологии и истории в Мексике, чтобы изучить останки трех африканцев, которые прибыли на мексиканскую территорию в составе рабов «первого поколения». Ученые подвергли анализу кости из массового захоронения рабов XVI столетия, чтобы изучить генетические особенности и изотопный состав останков.

«Использование таких продвинутых методов, как молекулярный анализ, а также анализ изотопных данных, позволило нам получить некоторые важные сведения о жизни первых африканских рабов в Америке», — говорит Йоханнес Краузе, один из авторов исследования. Анализ костей древних рабов показал, что они страдали от многочисленных инфекций, а также последствий травм.

«В одном скелете были найдены следы вируса гепатита B, в другом — следы фрамбезии. Плюс, на костях всех трех рабов сохранились следы большого числа травм», — добавляет Краузе, отмечая, что исследование подтверждает гипотезу о том, что некоторые инфекционные болезни попали в Америку в результате работорговли.

Источник: planet-today