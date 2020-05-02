02.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Гепатит B и другие инфекции в Америку, возможно, завезли работорговцы

13:45 02.05.2020 Фото: Википедия
0

Исследовались останки трех африканцев. Обнаружены следы инфекций и травм.

Гепатит B и другие инфекции в Америку, возможно, завезли работорговцы
Большинство рабов были чернокожими африканцами

Ученые из Германии и Мексики изучили останки рабов «первого поколения», прибывших в Америку из Африки в шестнадцатом веке. На скелетах, как пишет информационное агентство РИА Новости, обнаружились многочисленные следы травм и инфекционных болезней.

Сотрудники Института исследований в области истории человечества имени Макса Планка объединились с учеными Национального института антропологии и истории в Мексике, чтобы изучить останки трех африканцев, которые прибыли на мексиканскую территорию в составе рабов «первого поколения». Ученые подвергли анализу кости из массового захоронения рабов XVI столетия, чтобы изучить генетические особенности и изотопный состав останков.

«Использование таких продвинутых методов, как молекулярный анализ, а также анализ изотопных данных, позволило нам получить некоторые важные сведения о жизни первых африканских рабов в Америке», — говорит Йоханнес Краузе, один из авторов исследования. Анализ костей древних рабов показал, что они страдали от многочисленных инфекций, а также последствий травм.

«В одном скелете были найдены следы вируса гепатита B, в другом — следы фрамбезии. Плюс, на костях всех трех рабов сохранились следы большого числа травм», — добавляет Краузе, отмечая, что исследование подтверждает гипотезу о том, что некоторые инфекционные болезни попали в Америку в результате работорговли.

Источник: planet-today

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А у африканцев откуда инфекции появились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибла в страшном ДТП с «победным» столбом девушка из Chevrolet Tahoe в Новосибирске
14:02 02-05-2020
Погибла в страшном ДТП с «победным» столбом девушка из Chevrolet Tahoe в Новосибирске
БердскГде обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?
13:54 02-05-2020
Где обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?
Бесплатно и не выходя из дома можно получить эту информацию о недвижимости
13:46 02-05-2020
Бесплатно и не выходя из дома можно получить эту информацию о недвижимости
Облегчить похмелье помогут растительные экстракты
13:45 02-05-2020
Облегчить похмелье помогут растительные экстракты
Гепатит B и другие инфекции в Америку, возможно, завезли работорговцы
13:45 02-05-2020
Гепатит B и другие инфекции в Америку, возможно, завезли работорговцы
Жизнь после свадьбы: 5 кризисов в отношениях
13:44 02-05-2020
Жизнь после свадьбы: 5 кризисов в отношениях
Бердск43 новых случая заражения COVID-19 обнаружили за сутки на 2 мая в Новосибирской области. Всего 569 человек больны коронавирусом в регионе
13:32 02-05-2020
43 новых случая заражения COVID-19 обнаружили за сутки на 2 мая в Новосибирской области. Всего 569 человек больны коронавирусом в регионе
Удачные дни для пересадки и посева в мае 2020 года по лунному календарю: 6 мая луна будет в плодовитом знаке Скорпиона
11:32 02-05-2020
Удачные дни для пересадки и посева в мае 2020 года по лунному календарю: 6 мая луна будет в плодовитом знаке Скорпиона
Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь 2
10:44 02-05-2020
Какую молитву прочесть Матроне Московской 2 мая для помощи в любых скорбях? И как она может помочь
БердскПолыхало 9-этажное общежитие в ночь на 2 мая на ул. Попова в Бердске 1
10:25 02-05-2020
Полыхало 9-этажное общежитие в ночь на 2 мая на ул. Попова в Бердске