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Общество / Стиль жизни

Как правильно заготовить березовые веники — до или после Троицы?

15:17 02.05.2020 Фото: pexels
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Поклонникам русской бани полезно знать, почему до Троицы нельзя рвать березовые веники, и что будет, если ослушаться предостережения.

Как правильно заготовить березовые веники до или после Троицы?
Заготовка веника для бани должна быть в свое время

Никакого религиозного подтекста у этой традиции нет. Все дело в том, что именно до начала июня листья березы приобретают необходимую крепость, но еще достаточно молодые и крепко держатся на ветках.

Когда лучше заниматься заготовкой березовых веников

Ничего страшного с тем, кто попытается наломать веток березы до или после Троицы, не произойдет. Другое дело, что если сильно поспешить, то листики могут быть слишком молодыми и слабыми, из-за чего пользы от них не будет.

Если приступить к заготовке сырья для банных веников поздно, то листья потемнеют и перезреют, а когда человек попытается париться, то они быстро опадут с веток. Потому период времени, когда удастся получить качественный веник для бани, очень короткий: приблизительно неделя после Троицы.

Стоит делать поправку на климат и погодные условия, ведь если в одном регионе береза густо зеленеет в начале июня, то в северных районах — ближе к концу месяца. Но важно не упустить момент и обращать внимание на внешний вид березовых листьев: понять, что самое время делать веники для бани, получится по цвету.

Он должен быть ярко-зеленый. Если листва потемнеет, то заниматься заготовкой поздно: пользы от этих веток не будет. Стоит брать только те ветки, на которых нет сережек и с абсолютно чистыми, без следов повреждений, листиками. Если на стебле или листве замечены следы от вредителей, желтые или белые пятна, то такие ветки для веника не подойдут.

Полезная информация по заготовке веток для березового веника

Не только летом, но и в мае принято делать веники для бани. Они отличаются друг от друга и внешне, и по запаху, и по своим свойствам. Весенний березовый веник выделяет необычный запах, напоминающий аромат прополиса.

Опытные любители ходить в баню рекомендуют попробовать париться именно с таким, «молодым» веником. Листва в это время на ощупь клейкая, что сделает кожу после его использования нежной и шелковистой.

Источник: RSUTE

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