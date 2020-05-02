Бесплатно и не выходя из дома можно получить эту информацию о недвижимости

Федеральная кадастровая палата составила удобный гид по сервисам, благодаря которым можно получить различную информацию об объекте недвижимости.

Все эти сервисы позволяют более эффективно управлять своим имуществом

1. Получить консультацию по операциям с объектами недвижимости или узнать статус своего обращения в учетно-регистрационный орган.

Для повышения качества оказания госуслуг Федеральная кадастровая палата развивает кол-центр. Позвонив туда по телефону 8 800 100 34 34, вы сможете узнать статус своего обращения или заявления, получить консультацию по операциям с объектами недвижимости или учетно-регистрационным услугам, а также записаться на прием к специалистам учреждения.

Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) является подразделением Кадастровой палаты. Операторы ВЦТО отвечают на любые вопросы, связанные с недвижимостью, в режиме 24/7.

Важно. Время ожидания ответа от оператора может быть увеличено, так как в связи с эпидемиологической ситуацией в стране ВЦТО выступает как основной канал информации и взаимодействия с заявителями по вопросам операций с недвижимостью.

2. Составить перечень необходимых для операций с недвижимостью документов.

Если вы хотите совершить какие-либо операции с недвижимостью — купить или продать, переоформить объект недвижимости, зарегистрировать ипотеку, внести данные о ранее учтенном объекте и т.д. — с помощью сервиса «Регистрация просто» вы сможете составить полный и правильный пакет документов, необходимых для любой, даже самой нестандартной и сложной, операции с недвижимостью.

Чтобы им воспользоваться, нужно зайти на официальный сайт Кадастровой палаты в раздел «Сервисы и услуги» и выбрать вкладку «Регистрация просто», далее нажать на кнопку «Перейти к сервису» и выполнить необходимые действия.

3. Узнать кадастровый номер объекта недвижимости, площадь земельного участка, вид разрешенного пользования и т.д.

Здесь поможет сервис, который в интерактивной форме предоставляет общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн, — Публичная кадастровая карта. Также, зная только адрес или кадастровый номер многоэтажного дома, можно узнать его год постройки, материал стен, количество этажей, назначение.

Ранее Федеральная кадастровая палата составила краткий ликбез о том, какую информацию можно узнать об объекте недвижимости, не выходя из дома и имея на руках только адрес конкретного земельного участка или его кадастровый номер.

4. Узнать кадастровую стоимость объекта.

С помощью сервиса Росреестра «Фонд данных государственной кадастровой оценки» вы сможете в режиме реального времени ознакомиться с отчетами об определении кадастровой стоимости, отчетами об оценке рыночной стоимости, на основании которых оспорены результаты определения кадастровой стоимости, а также с систематизированными сведениями об объектах оценки. Для этого вам нужно зайти на сайт Росреестра в раздел «Физическим лицам», далее выбрать пункт «Получить сведения из фонда данных государственной кадастровой оценки», затем нажать «Узнать больше».

Важно. Чтобы посмотреть кадастровую стоимость объекта недвижимости, в сервисе «Фонд данных государственной кадастровой оценки» необходимо воспользоваться поиском объектов недвижимости по кадастровому номеру.

5. Проверить подлинность выписки из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

Сервис позволяет сформировать печатное представление выписки, полученной в электронном виде, и проверить корректность электронной подписи, которой она подписана. Для этого необходимо загрузить xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», затем выбрать функцию «Показать файл».

Если вам необходимо проверить корректность электронной подписи, необходимо прикрепить файл формата xml, полученный вместе с ним файл формата sig и нажать на кнопку «Проверить».

6. Получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме онлайн.

Сформировать запрос по кадастровому номеру или адресу объекта недвижимости и узнать кадастровую стоимость, статус, площадь, адрес и дату постановки на кадастровый учет объекта недвижимости можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости».

Подобная информация может понадобиться вам при покупке недвижимости. Советуем перепроверять данные, полученные от продавца. Так вы обезопасите себя от мошеннических действий и будете точно знать параметры приобретаемого земельного участка или квартиры.

7. Рассчитать земельный налог и налог на имущество.

На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Налоговый калькулятор». С его помощью вы можете рассчитать налог на имущество физических лиц или земельный налог. Просто выбираете регион, далее налоговый период, за который необходимо произвести расчет налога, затем кадастровый номер объекта. Система автоматически сформирует вам ту сумму, которую необходимо платить за ваше недвижимое имущество.

Источник: РГ