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75 дней до Победы: все ребята разошлись кто на пост, кто в концерт, кто уже лег спать

16:01 02.05.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Михаил Шалин пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: все ребята разошлись кто на пост, кто в концерт, кто уже лег спать
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: все ребята разошлись кто на пост, кто в концерт, кто уже лег спать

75 дней до Победы: все ребята разошлись кто на пост, кто в концерт, кто уже лег спать75 дней до Победы: успешно воюю и жду полного разгрома Гитлера и нашей радостной встречиЕщё 64 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1944 год. Дня 15-го ноября. Добрый день или вечер, дорогие и многоуважаемые родители, папаня и мама. Дорогие и многоуважаемые братцы Володя, Вася, Петя, Витя и дорогая и многоуважаемая сестрица Ниночка. Шлю я Вам всем от души свой горячо любящий красноармейский привет, желаю я Вам всего хорошего в вашей жизни и желаю быть здравым навсегда. Дорогие родители, папаня и маманя, и дорогие братцы и сестрица, что-то я сейчас в 9 часов вечера, сидя в землянке наедине, все ребята разошлись кто куда, кто на пост, кто в концерт, кто уже лег спать, а я сижу и вспоминаю про Вас. Как же, думаю, они сейчас там живут. Дай-ка думаю черкну письмишко, а когда я пишу, то в это время я с вами как будто разговариваю. Да, действительно за эти два с лишним года Вы все, наверно, изменились. Ребят, наверно, сейчас и не узнать, а вы, мама, наверно, постарели, да и папаньки около Вас сейчас нет. Да, все же трудновато Вам сейчас одним жить, сейчас у Вас наверно настоящая зима, надо обувь, одежу.
Жду ответа. Крепко целую Вас всех Ваш сын и брат горячо любящий Вас Михаил И. Шалин

Новосибирская обл. г. Бердск,
Санаторий Обл.здрава, Подсобное хозяйство,
Шалиной Екатерине Матвеевне
Полевая почта 34454
Шалину Михаилу Ильичу

75 дней до Победы: все ребята разошлись кто на пост, кто в концерт, кто уже лег спать

Фронтовик шлет весточку с фронта

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