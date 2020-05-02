43 новых случая заражения COVID-19 обнаружили за сутки на 2 мая в Новосибирской области. Всего 569 человек больны коронавирусом в регионе

Скончались два пациента. Это 73-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и 32-летний новосибиец с ожирением и гипертонией.

В Новосибирской области подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на 12 часов 2 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 43 человек. 2 человека скончались.

Одному из умерших было 73 года. Его госпитализировали на скорой помощи в больницу №11 20 апреля, там диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца.

Второму умершему было 32 года. 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу №1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение.

Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек выздоровели, 7 скончались.

В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 – на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 646, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 38 017 тестов на коронавирус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске на субботу выявили два новых случая заражения. Всего заболевших 7 человек.