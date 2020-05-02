Где обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?

Заразившихся COVID-19 выявили в 16 городах и районах новосибирской области. В том числе в Бердске, где за последние сутки на субботу положительный тест оказался еще у двух человек.

В НСО зафиксировано 43 новых случая коронавируса

По сообщению оперативного штаба, на 2 мая новых территорий с зараженными коронавирусом в Новосибирской области не выявили. На субботу в списке 16 территорий: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, Тогучин, поселок Краснообск. Кроме того, коронавирусная инфекция обнаружена в 10 районах региона: Новосибирский, Черепановский, Здвинский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Усть-Таркский, Ордынский и Сузунский районы.

-В Новосибирской области зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались 5 пациентов, — сообщает областной оперативный штаб в пятницу вечером.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 мая в Новосибирской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчине было 73 года. У него диагностировали «букет» сопутствующих заболеваний.