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Где обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?

13:54 02.05.2020 Фото: pexels.com
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Заразившихся COVID-19 выявили в 16 городах и районах новосибирской области. В том числе в Бердске, где за последние сутки на субботу положительный тест оказался еще у двух человек.

Где обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?
В НСО зафиксировано 43 новых случая коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?

Где обнаружили коронавирус на 2 мая в Новосибирской области?43 новых случая заражения COVID-19 обнаружили за сутки на 2 мая в Новосибирской области. Всего 569 человек больны коронавирусом в регионеЕщё 945 новостей

По сообщению оперативного штаба, на 2 мая новых территорий с зараженными коронавирусом в Новосибирской области не выявили. На субботу в списке 16 территорий: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, Тогучин, поселок Краснообск. Кроме того, коронавирусная инфекция обнаружена в 10 районах региона: Новосибирский, Черепановский, Здвинский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Усть-Таркский, Ордынский и Сузунский районы.

-В Новосибирской области зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались 5 пациентов, — сообщает областной оперативный штаб в пятницу вечером.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 мая в Новосибирской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчине было 73 года. У него диагностировали «букет» сопутствующих заболеваний.

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