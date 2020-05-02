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Завезут на карантин детей из Петербурга и Подмосковья в лагерь «Тимуровец» под Бердском? Здравница в ожидании

18:47 02.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: vk.com/ttimurovets
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У «Тимуровца» уже есть опыт работы в коронавирус. На обсервации там находилось 55 туристов. Следующий «заезд», предположительно, планируют на 6 мая. Охранять лагерь будут бойцы Росгвардии.

Завезут на карантин детей из Петербурга и Подмосковья в лагерь «Тимуровец» под Бердском? Здравница в ожидании
Лагерь «Тимуровец»под Бердском включен в список принимающих в коронавирус
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Завезут на карантин детей из Петербурга и Подмосковья в лагерь «Тимуровец» под Бердском? Здравница в ожидании

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В детском оздоровительном лагере «Тимуровец, что находится под Бердском, ждут «заезд». Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», предположительно, 6 мая сюда привезут группу детей из Санкт-Петербурга и Московской области на 14-дневный карантин. Во всяком случае, в лагере все готово к встрече временных постояльцев.

У «Тимуровца» уже есть опыт размещения людей в период пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 апреля в лагере завершилась «смена» — 55 человек привозили на обсервацию прямо из аэропорта Толмачево. Это были пассажиры рейсов, прилетевших из-за рубежа.

Новый «заезд» пройдет по уже по накатанной схеме. С полным соблюдением всех мер безопасности как для сотрудников «Тимуровца», так и для «отдыхающих». Охранять лагерь вновь будут бойцы Росгвардии.

30 апреля сотрудники лагеря отработали последний день, после чего их отправили на выходные до 6 мая. По информации «Курьер. Среда. Бердск», ждали очередную группу раньше. Но пока никого не привезли. Между тем, «Тимуровец» находится в «полной боевой готовности» — все корпуса продезинфицированы, столовая в ожидании, сотрудники проинструктированы, территорию привели в порядок.

Ранее в «Тимуровце», перепрофилированном под обсерватор, проживали 55 взрослых человек. Некоторым из них понадобилась помощь психолога. Горничные не паниковали: им обеспечили защитным обмундированием, масками, перчатками, антисептиками. На посту постоянно находилась медсестра, которая наблюдала за состоянием здоровья находившихся на обсервации туристов. Большинство сотрудников лагеря отнеслись к новым обязанностям спокойно, хотя были сотрудники, которые побаивались в силу возраста, заболеваний и наличия в семье детей. Но никого насильно не заставляли работать. Несколько раз в день у сотрудников измеряли температуру, следили за возможным появлением симптомов ОРВИ.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», существуют списки учреждений, которые готовы принять людей «пересидеть карантин». «Тимуровец» есть в перечне. Таким образом здравницы имеют возможность хоть как-то заработать в кризис, возникший из-за коронавируса. Есть большая вероятность того, что детские лагеря в летний сезон-2020 вообще не откроются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердском оздоровительном лагере «Юбилейный» и в санатории «Рассвет» разместили 270 вахтовиков по контракту с компанией «Томскнефть». Нефтяники не только не покидают территории здравниц, но даже не выходят из номеров, чтобы не заразиться коронавирусом извне. Их привезли с месторождения в томской области в так называемый отпуск 27 апреля. Через 14 дней их снова организованно отвезут на вахту, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор «Рассвета» Руслан Полищук.

На 2 мая официального комментария от руководства «Тимуровца» получить не удалось.

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От редакции

Нужно выживать всем?

Аноним, 02 мая 2020 15:00
А зачем детей сюда везти из Питера и Подмосковья? Если отдыхать, так своих полно. Непонятно.
Рома, 02 мая 2020 15:09
в ленинградской области и подмосковье аналогичных лагерей что ли нет?
Житель Бердска, 02 мая 2020 16:48
Забавно. Наши дети в четырех стенах мучаются, а приезжих принимают!!!!!! А почему Новосибирской области дети не могут отдыхать. Такие затраты финансовые, везти с других регионов. Лучше бы на операцию какому нибудь ребенку денежные средства пошли.
Аноним, 02 мая 2020 18:30
Вы считаете, что такое "забавно"? Тогда вы явно из приезжих. Нормальный грамотный местный выразится хотя бы "странно".
Аноним, 02 мая 2020 18:18
Если детям нужен карантин, то почему поближе его не устроили? Не понятно, зачем тащить через всю страну?

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