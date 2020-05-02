День Гарри Поттера, как день победы сил добра над силами зла, одобрил Дэвид Кэмерон — бывший премьер-министр Англии. Именно в Англии больше всего поклонников Гарри Поттера.

Первая книга о Гарри Поттере появилась в 1997 году

2 мая — Международный день Гарри Поттера

Поклонники «Поттерианы» отмечают Всемирный день своего любимого героя. Известно, что именно в этот день мальчик, который выжил, сумел победить того, кто причинил ему самый большой вред в жизни — лорда Волан де Морта. Можно сказать, что это торжество является олицетворением победы сил добра над силами зла. Напомним, что автором романов о Гарри Поттере является несравненная Джоан Роулинг, которая и сделала этот самый финал, где Гарри побеждает Тома Реддла. Ходит слух, что данное торжество одобрил бывший премьер-министр Англии — Дэвид Кэмерон.

«Мы приняли решение, что необходимо официально объявить второе мая Всемирным днем Гарри Поттера. Это день, когда Гарри Поттер победил лорда Волан Де Морта. Надеемся, что дети и взрослые будут всегда вспоминать мужественный характер мальчика, который выжил. Также мы ценим тот вклад, который сделала для общества Джоан Роулинг. Помните, что Гарри Поттер — это не просто книги и фильмы, это олицетворение победы добра над злом, нам многому нужно поучиться у этих книг», — говорил тогда бывший премьер.

Первая книга о Гарри Поттере появилась в 1997 году. Как мы уже сказали, автором “Поттерианы” является великолепная Джоан Роулинг, которая и придумала этот потрясающий мир волшебников и обычных людей. Тогда никто не думал о том, до какого уровня доберется мальчик, который выжил. Многие дети выросли на Гарри Поттере, а в Британии его считают чуть ли не настоящим волшебником. Это действительно потрясающе, ведь множество детей с самого детства поняли, что есть добро, а что есть зло.

Любовь, добро, сила, мужество, характер, стойкость, упрямство и невероятное желание помочь каждому — вот что демонстрируют ленты и книги о Гарри Поттере. Это уже давно не только книги и фильмы, это целая история, которая заставляет людей задуматься о том, как мы проживаем свою жизнь. Наверняка многие люди хотя бы раз представляли себя в образе волшебника, который проживает в Хогвартсе и отправляется на урок зельеварения, либо идет в хижину Хагрида и разговаривает с ним по душам.

История о мальчике, который выжил — это искусство, которое нельзя переоценить. Эти книги и фильмы уже попали в историю и стали культовыми, а Гарри Поттера знают почти во всех странах мира. В некоторых странах даже есть дети с таким именем, что уж говорить об актерах, которые исполнили главные роли. Все они стали звездами, а Эмма Уотсон (Гермиона) и вовсе проснулась невероятно популярной по типу Дженнифер Энистон после сериала “Друзья”.

Несколько интересных фактов о Роулинг и Поттере

— Известно, что первая книга о Гарри Поттере могла и не выйти вовсе, ведь ее отклонили двенадцать издательств. Она бы не получила признания, если бы не издательство Bloomsbury, которое рискнуло напечатать историю о юном волшебнике.

— Первый тираж удивительной истории составил одну тысячу экземпляров, думаем, не стоит напоминать о том, какие цифры вы можете увидеть прямо сейчас.

— Джоан Роулинг стала самой богатой женщиной Туманного Альбиона благодаря книгам о Гарри Поттере.

— В американском штате Флорида проживает 70-летний пенсионер, которого зовут Гарри Поттер, как вы уже догадались, ему очень часто звонят дети и представители СМИ.

Опрос: более 60% читателей заявили о влиянии саги о Гарри Поттере на их мировоззрение

Популярный книжный сервис под названием MyBook предоставил интересную статистику, согласно которой свыше 61% читателей заявили, что роман Джоан Роулинг о Гарри Поттере повлиял на их мировоззрение. В книгах люди, которые прошли опрос, ценят волшебную атмосферу и невероятный сюжет.

«Крупнейший сервис MyBook решил провести опрос среди поклонников Поттерианы, в итоге выяснилось, что свыше 92% британцев прочитали хотя бы одну книгу о Гарри Поттере. 61% заявили, что им очень сильно запала в душу история, которую преподнесла Джоан в своих произведениях. Эта история повлияла на их становление как личностей», — такое сообщение опубликовала пресс-служба сервиса.

Отметим, что Всемирный день мальчика, который выжил, отмечают каждый год второго мая. Согласно сюжету, именно в этот день состоялась легендарная и культовая битва за школу Хогвартс, а также закончилась Вторая магическая война. Самая читаемая книга Поттерианы совершенно ожидаемо — это «Гарри Поттер и философский камень». Примечательно, что каждую последующую часть книги прочитали меньше опрошенных, чем предыдущую.

Если верить результатам социального опроса, то большая часть поклонников признались, что ценят книгу Джоан за атмосферу волшебства, детальное описание мира и проработанные мелкие детали, на которые мало кто бы обращал внимание. Также поклонники отметили, что Джоан уделила большое внимание дружбе и взаимовыручке героев, что также очень важно. Самый любимый герой Поттерианы у читателей — это Гермиона, тогда как Гарри Поттер довольствуется «серебром». Почти половина опрошенных выбрали бы факультет Гриффиндор в качестве возможного места обучения, а самое популярное заклинание «Репаро». Напомним, что это заклинание помогает починить сломанные вещи. Второе место среди заклинаний занимает «Экспекто патронум», это заклинание позволяет прогнать злобных существ дементоров, которые питаются положительными эмоциями волшебников.

Напомним, что сага о Гарри Потере завершилась уже очень давно, но в сети ходят слухи о том, что Джоан Роулинг готова продолжить написание книг о мальчике, который выжил. В сети даже ходят слухи о том, что Джоан может рассказать о жизни детей известных героев, ведь в последнем фильме нам показали детей Гарри, Рона и Гермионы, которые отправляются в первый раз в школу волшебства Хогвартс. Вполне возможно, что когда-нибудь поклонники действительно увидят этот фильм.

Источник: Пронедра