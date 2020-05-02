Заразились COVID-19 на 2 мая 2% населения Москвы, заявил мэр Собянин

По словам градоначальника, это минимальное значение среди мировых городов, которых коснулась пандемия. В столице на субботу подтверждено 57 300 случаев инфицирования коронавирусом.

Сергей Собянин назвал долю инфицированных коронавирусом в Москве

Реальное количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве составляет около 2% от общего количества жителей столицы, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Такие данные были получены на основе скрининговых исследований различных групп населения.

По словам мэра, это минимальный показатель среди мировых городов, которых коснулась пандемия. «Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — заявил он.

Согласно данным управления Росстата по Москве, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения столицы составляет 12,6 млн человек. Как сообщили 1 мая в московском оперативном штабе, с начала пандемии в столице подтверждено 57 300 случаев инфицирования COVID-19. Лечение продолжают более 50,8 тыс. человек. Умерли 695 пациентов с вирусом, 5766 человек выздоровели.Число подтвержденных случаев заболевания во всей стране превысило 114 тыс.

Накануне мэр заявил, что в столице для прохождения пика инфицирования в коронавирусом должны заразиться 60% граждан, то есть 7 млн жителей Москвы. Он выразил надежду, что этого не произойдет.