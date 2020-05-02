Заразились COVID-19 на 2 мая 2% населения Москвы, заявил мэр Собянин

Реальное количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве составляет около 2% от общего количества жителей столицы, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Такие данные были получены на основе скрининговых исследований различных групп населения.
По словам мэра, это минимальный показатель среди мировых городов, которых коснулась пандемия. «Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — заявил он.
Согласно данным управления Росстата по Москве, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения столицы составляет 12,6 млн человек. Как сообщили 1 мая в московском оперативном штабе, с начала пандемии в столице подтверждено 57 300 случаев инфицирования COVID-19. Лечение продолжают более 50,8 тыс. человек. Умерли 695 пациентов с вирусом, 5766 человек выздоровели.Число подтвержденных случаев заболевания во всей стране превысило 114 тыс.
Накануне мэр заявил, что в столице для прохождения пика инфицирования в коронавирусом должны заразиться 60% граждан, то есть 7 млн жителей Москвы. Он выразил надежду, что этого не произойдет.
Интерес всех губернаторов в карантине очевиден: под вывеской борьбы с заболеванием идет истребление экономической базы конкурентов - как бизнес-противников, так и политических. Инструмент борьбы - список "социально значимых" и стратегических предприятий. Трудно сказать, сколько стоит, чтобы попасть в этот список, но то, что с его помощью можно довести до полного банкротства любого, факт. Логично, что именно Москва, в которой клановые войны не прекращались никогда, и в которой переплетение антагонистических интересов различных группировок носит наиболее ожесточенный характер в силу особого статуса и приближенности к огромным потокам, в общем, именно в Москве интерес власти в зачистке пространства максимальный.
Задача Собянина - максимально затянуть процесс, дать время на уничтожение конкурентов. Поэтому борьба с коронавирусом теряет медицинскую цель, превращаясь в самодостаточный процесс. Поэтому и записывают всех без разбора в зараженные, поэтому всех умерших стараются включить в статистику именно этого заболевания, поэтому медицинские власти делают все возможное, чтобы усугубить эпидемию. То, что в результате этой борьбы страдают и, возможно, умирают люди, которые не в состоянии получить помощь при других заболеваниях, никакого значения не имеет - на войне всегда есть допустимые потери. Точно так же к таким потерям относят и миллионы людей, оставшихся без работы и без средств к существованию. На кону стоит гораздо больше, чем благополучие какого-то ничтожного по своему статусу населения. https://el-murid.livejournal.com/4447141.html