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Как заражают коронавирусом одноразовые маски и перчатки? Об опасности рассказал эксперт

16:39 02.05.2020 Фото: рexels.com
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Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до 7 дней, а на улице — за 24 часа.

Как заражают коронавирусом одноразовые маски и перчатки? Об опасности рассказал эксперт
Медицинские маски могут быть опасны
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как заражают коронавирусом одноразовые маски и перчатки? Об опасности рассказал эксперт

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Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.

Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают. А такие же маски и перчатки людей, которые находятся на домашнем карантине, отправляются, как правило, просто в мусорное ведро, и это является источником опасности, отметил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа», – отметил эколог.

В нынешней ситуации создается риск для рабочих коммунальных служб и пунктов сортировки мусора, уверен Андрей Нагибин. Он предложил свой вариант решения проблемы.

«Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой «вторички». Эти люди – в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело. Для медотходов класса «Б» необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать», – уверен исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль».

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