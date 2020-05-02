У кого шашлычок под коньячок? Тогда в майские праздники к вам идут сотрудники МЧС Новосибирской области

Разжигать мангалы, разжигать костры, палить траву запрещено в регионе. С 1 мая МЧС работает в усиленном режиме в том числе по дачным обществам. За нарушение предусмотрены крупные штрафы.

В праздничные дни Новосибирская область под усиленным контролем

Майские праздники — это один из самых сложных с точки зрения пожарной опасности периодов. Учитывая, что на праздники большая часть городского населения отправится за город на дачи, в эти дни возрастают риски сельхозпалов, люди начинают сжигать мусор, разводить костры, что может стать причиной пожаров в населённых пунктах.

Напомним, что постановлением правительства региона в Новосибирской области с 27 апреля установлен особый противопожарный режим, в том числе в Бердске. Это подразумевает строгий запрет использования открытого огня в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных подворий, дачных и садовых обществ.

В постановлении правительства о введении особого противопожарного дано разъяснение, что помимо костров запрещено выжигать сухую растительность и сжигать мусор. Жителям необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно очищать от мусора, сухой растительности территорию, прилегающую к домам и постройкам, скашивать траву, после чего весь мусор и сухостой собирать в мешки и вывозить на установленные для этого места.

Кроме того, в условиях особого противопожарного режима приготовление шашлыков под запретом. А именно: запрещено готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением случаев, определенных региональным постановлением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мангал в СНТ «Вега-4» стал причиной пожара — выгорели три дачных участка.

-Несмотря на усиленный режим работы подразделений МЧС России и других структур, в первую очередь каждый человек должен думать о безопасности, быть ответственен за свои действия и понимать все риски опасностей и возможных угроз. При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112. В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия по телефону 239-99-99, — сообщили в региональном главке МЧС.