Заразиться через человеческие фекалии можно коронавирусом, установили ученые

Эксперты считают, что следует проводить более обширное тестирование с использованием не только мазков из носа и горла, но также ректальных мазков или образцов кала.

Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса

Коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них, что свидетельствует о возможном его распространении не только воздушно-капельным путем.

Это подтверждает исследование нидерландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета, которые проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию на него клеток.

Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея, передает РГ. Кроме того, сообщается, что коронавирус может быть обнаружен в стуле человека уже после того, как респираторные симптомы болезни, например, кашель, чихание и одышка были устранены. Это говорит о том, что вирус может распространяться посредством так называемой «фекально-оральной передачи».

Несмотря на то, что органы дыхания и желудочно-кишечного тракта кажутся разными, у них имеются некоторые ключевые сходства, например, наличие клеточного рецептора ACE2, через который коронавирус может проникать в клетки.

Ученые в своих экспериментах использовали искусственно выращенные в лабораторных условиях органоиды — миниатюрные структуры, напоминающие кишечник человека. При добавлении к органоидам коронавируса, они быстро заражались. Вирус проникал в клетки кишечных органоидов, и число инфицированных клеток увеличивалось.

«Эти органоиды содержат клетки кишечной оболочки человека, что делает их убедительной моделью для исследования инфекции SARS-CoV-2». — отметил один из исследователей Ханс Клеверс.

Его коллега Барт Хаагманс подчеркнул, что полученные результаты доказывают возможность размножения коронавируса в клетках желудочно-кишечного тракта. И хотя пока доподлинно не известно, насколько важную роль играет этот факт в распространении заболевания, такую возможность следует рассматривать более внимательно.

Также отмечается что данные проведенного исследования согласуются с результатами других недавних работ, выявивших желудочно-кишечные симптомы у значительной части пациентов с COVID-19 и наличие вируса в стуле у пациентов без респираторных симптомов. Ученые считают, что следует проводить более обширное тестирование с использованием не только мазков из носа и горла, но также ректальных мазков или образцов кала.