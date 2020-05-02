Нарушили карантин 88 приехавших из-за границы и Москвы в Новосибирске. Их оштрафовали на 1 млн рублей

1 мая во время рейдов обнаружена продажа ювелирных изделий в центре Новосибирска и выявлена торговля домашним текстилем. Эти товары не входят в перечень первой необходимости. Нарушителям грозят штрафы от 100 до 300 тыс. рублей.

Почти на миллион рублей оштрафовали нарушителей карантина в Новосибирской области

Сотрудники полиции продолжают контролировать тех, кто находится под медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора: вернувшихся из-за рубежа, из Москвы и Санкт-Петербурга, контактировавших с заболевшими. 88 человек нарушили 14-дневный карантин и отправились в общественные места. На них составили административные протоколы. Суды уже рассмотрели 71 дело и оштрафовали нарушителей на сумму 997,6 тыс. рублей. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

Жителей региона, которые грубо нарушают требования всеобщей самоизоляции, тоже наказывают. Составлено 497 административных протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Часть из них суд рассмотрел и выписал штрафы на общую сумму 421,5 тыс. рублей.

В период праздников на пригородном вокзале станции «Новосибирск Главный» и на автовокзале вместе с полицией дежурят представители минтранса региона. Они проводят профилактические беседы с пенсионерами о важности соблюдения режима самоизоляции и использования масок. Тем, у кого нет средств защиты, вручают одноразовые маски. У остальных граждан проверяют документы.

Продолжается поиск нарушителей действующих ограничительных мер среди юридических лиц. 1 мая во время рейдов обнаружена продажа ювелирных изделий на улице Бориса Богаткова в Новосибирске и выявлена торговля домашним текстилем. Эти товары не входят в перечень первой необходимости. Нарушителям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

Всего за месяц составлен и направлен в суд 641 протокол по разным статьям административного кодекса, общая сумма штрафов юридических лиц и граждан уже превысила 2,7 млн рублей.