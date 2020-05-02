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Почти 3,4 млн человек больны COVID-19 на 2 мая в мире. Прирост за сутки составил 93 483 случая

15:34 02.05.2020 Фото: pexels.com
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Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 764 693 человека, по состоянию на 1 мая под контролем остаются 214 800 человек. Сделано 3,9 млн тестов на коронавирус.

Почти 3,4 млн человек больны COVID 19 на 2 мая в мире. Прирост за сутки составил 93 483 случая
Число заболевших в мире растет с каждой минутой
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Почти 3,4 млн человек больны COVID 19 на 2 мая в мире. Прирост за сутки составил 93 483 случая

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В мире по состоянию на 02.05.2020 зарегистрировано 3 398 551 подтверждённый случай (прирост за сутки 93483 случая; 2,8%), сообщили в субботу в Роспотребнадзоре. В 183 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 314 163 случая (за последние сутки прирост 93480 – 2,9%).

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 02.05.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 388. За сутки прирост составил 3 случая (0,004%). Случаев с летальным исходом – 4643 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 01.04.2020 досмотрено 5 241 820 человек, за этот период выявлено 583 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 764 693 человека, по состоянию на 01.05.2020 под контролем остаются 214 800 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 489 обсерваторов на 40 941 место, из них развернуто 284 обсерватора на 28 283 места, где размещено 11 584 человека.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 01.05.2020 проведено 3 945 518 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

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