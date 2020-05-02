Вспорол живот ради пакета с продуктами прохожему неизвестный в Москве

Пострадавшего на машине скорой помощи с колото-резаным ранением передней брюшной стенки доставили в больницу. Полицейские проверяют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший получил колотую рану живота и был отправлен в больницу

На востоке Москвы неизвестный, подойдя сзади, ранил мужчину и забрал у него пакет с продуктами. Это произошло 1 мая на улице Кирпичной у дома 47, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

— Неустановленным предметом нанёс мужчине удар сбоку и, похитив у него пакет с продуктами, скрылся, — отмечается в сообщении.

Отмечается, пострадавшего на машине скорой помощи с колото-резаным ранением передней брюшной стенки доставили в больницу. Полицейские проверяют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.