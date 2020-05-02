На 1700 больше: 9623 человек заболели COVID-19 за сутки на 2 мая в России. Умерло всего 1222 от кронавиурса в стране

Всего у 124 054 россиян на субботу подтверждена коронавирусная инфекция. Под наблюдением в стране остаются 214 тыс. человек.

В России за сутки выявлено 9623 заразившихся коронавирусом, всего — 124 054

За последние сутки на 2 мая в России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом в субботу.

Накануне прирост составил 7933 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общее количество заразившихся достигло 124 054 человек.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением в стране остаются 214 тыс. человек, было проведено более 3,9 млн тестов на коронавирус.

Напомним, для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов, в том числе в Новосибирской области и Бердске, действует режим самоизоляции. Его продлили до 11 мая, сохранив все ограничения.