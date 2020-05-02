Выявили коронавирус у 124 054 человек на 2 мая во всех регионах России

С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции в России скончались 1222 пациента, сообщили в оперативном штабе в субботу.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением в стране остаются 214 тыс. человек, было проведено более 3,9 млн тестов на коронавирус

На 1700 больше: 9623 человек заболели COVID-19 за сутки на 2 мая в России. За последние сутки на 2 мая в России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом в субботу.

Накануне прирост составил 7933 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общее количество заразившихся достигло 124 054 человек.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением в стране остаются 214 тыс. человек, было проведено более 3,9 млн тестов на коронавирус, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске выявлено за последние сутки еще 2 заразившихся. Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», это немолодые женщины, которые контактировали с больными. Всего в городе положительный тест на коронавирус обнаружили у 7 человек на 2 мая.

Напомним, для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов, в том числе в Новосибирской области и Бердске, действует режим самоизоляции. Его продлили до 11 мая, сохранив все ограничения.