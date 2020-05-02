Крах Третьего рейха: рассекретили документы к 75-летию взятия Берлина

Опубликованы также справки о выдаче продуктов питания жителям Берлина, распоряжения об охране культурных ценностей и постановления об оказании медицинской помощи военнопленным. Минобороны открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел «Финальный аккорд Великой войны».

Боевое донесение маршала Конева о взятии Берлина

Минобороны России к 75-летию взятия Берлина рассекретило ряд архивных документов. В специальном мультимедийном разделе на сайте ведомства размещены копии боевых донесений, приказов и наградных листов, по которым можно судить о том, ценой каких усилий была взята столица Третьего рейха. Кроме того, опубликованы справки о выдаче продуктов питания жителям Берлина, распоряжения об охране культурных ценностей и постановления об оказании медицинской помощи военнопленным.

Оборонное ведомство к 75-й годовщине взятия Берлина открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел «Финальный аккорд Великой войны», в котором опубликованы рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства. В частности, речь идёт о боевых донесениях и приказах, выписках из журналов боевых действий, справках об оказании медицинской и продовольственной помощи жителям Германии.

«Решающая и завершающая»

Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск началась 16 апреля 1945 года. В ней были задействованы силы трёх фронтов: 1-го и 2-го Белорусских, а также 1-го Украинского. Историки называют Берлинскую операцию крупнейшим сражением в истории человечества — в ней были задействованы около 2,3 млн советских военнослужащих и порядка 1 млн немецких.

Министерство обороны обнародовало документы, свидетельствующие о подвигах бойцов Красной армии на подступах к столице Третьего рейха. Так, старшина медицинской службы из 1-й гвардейской танковой бригады Раиса Колинько 18 апреля 1945 года в районе Дидерсдорф оказала помощь 28 раненым сослуживцам. Во время их эвакуации она заметила танки и самоходки противника, находившиеся в засаде, и сообщила об этом командованию. Её информация помогла танкистам уничтожить два танка, две самоходки и четыре орудия противника.

Согласно другому документу Минобороны, 172-й гвардейский стрелковый полк 57-й гвардейской стрелковой дивизии штурмовал Зееловские высоты и город Зеелов, когда пропала телефонная связь полка со штабом. В это время в тыл части зашёл противник. Командир взвода связи, гвардии старшина Антон Страхов вместе с двумя бойцами сумел обойти боевое охранение гитлеровцев и восстановить связь со штабом. Позднее, штурмуя одну из высот, он лично уничтожил 12 фашистов.

Преодолев рубежи обороны нацистских войск на подступах к Берлину, советские части в ночь на 21 апреля 1945 года достигли внешнего оборонительного обвода столицы Германии, а затем с боями начали продвигаться к центру города, превращённого нацистами в настоящую крепость.

Обнародованные Министерством обороны боевые донесения раскрывают перед нами картину боевых действий на улицах Берлина 28 апреля 1945 года. Согласно документам, подразделения 5-й ударной армии вели наступление под командованием генерал-полковника Николая Берзарина. Преодолевая упорное сопротивление противника, войска армии в результате тяжёлых боев заняли 27 городских кварталов, в том числе взяв под свой контроль здание государственной типографии и Ангальтский вокзал.

29 апреля 1945 года начались бои в районе Рейхстага. Штурм государственного собрания Германии был доверен 79-му стрелковому корпусу 3-й ударной армии.

«На лестницах и в помещении главного здания Рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район Рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля выбросил на парашютах батальон морской пехоты», — говорится в боевом донесении 1-го Белорусского фронта.

Рейхстаг нацисты превратили в настоящую цитадель берлинской крепости. Его окружили рвами, заграждениями и дотами. Общая численность гарнизона достигала 1 тыс. человек.

«Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной армии заняли главное здание Рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нём советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается…» — докладывал Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков.

По словам военного историка Юрия Кнутова, Берлин изначально был хорошо подготовлен к обороне. «Миллионная группировка вокруг города и мощные укрепления давали надежду Гитлеру на то, что он ещё может изменить ход войны. Нацисты сопротивлялись отчаянно — кого-то толкал на это фанатизм, а кого-то угроза концлагеря, нависшая над семьями. Однако Красная армия смогла сначала отсечь от городской застройки находящиеся за пределами Берлина подразделения, а затем рассечь на части гарнизон самой немецкой столицы», — рассказал историк в интервью RT.

2 мая 1945-го советским войскам сдался командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг.

«30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни… Недостаток в тяжёлом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной… удлиняют ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто падёт в борьбе за Берлин, принесёт напрасную жертву. По согласованию с Верховным командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу», — заявил Вейдлинг, обращаясь к гарнизону германской столицы.

О последнем дне боёв за Берлин сообщается в боевом донесении командующего войсками 1-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Ивана Конева: «Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 2 мая 1945 года, после девятидневных уличных боёв… совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели г. Берлин… Только за один день — 2 мая 1945 года — захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника… 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества».

По словам Юрия Кнутова, значение Берлинской операции сложно переоценить.

«Со стратегической точки зрения это была решающая и завершающая битва Великой Отечественной войны», — заявил эксперт.

Проявление подлинного гуманизма

Обнародованные Минобороны документы свидетельствуют о том, что ещё до окончания боёв советское командование уже озаботилось тем, как обеспечить продовольствием население Берлина. Должностным лицам были разосланы указания об организации под личную ответственность учёта зерна, скота и картофеля. Были определены продовольственные нормы для различных категорий граждан, введена карточная система. В Берлине необходимо было обеспечить продуктами более 2 млн человек гражданского населения.

Только силами участвовавших в штурме германской столицы фронтов для снабжения населения Берлина было выделено 105 тыс. тонн зерна, 18 тыс. тонн мясопродуктов, 4,5 тыс. тонн жиров и 6 тыс. тонн сахара.

В документах Минобороны отмечается, что, согласно постановлению военсовета 1-го Белорусского фронта от 11 мая 1945 года, на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, 350 г натурального кофе, а также овощи и молочные продукты. Питанием обеспечивались самые разные категории берлинцев: рабочие, служащие, дети, врачи, учителя, служители культов, больные и иждивенцы. Кроме того, были приняты меры по обеспечению медикаментами больниц и аптечной сети города.

31 мая 1945 года постановлением военного совета 1-го Белорусского фронта были установлены нормы снабжения молоком детей до восьмилетнего возраста «за счёт использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 тыс. литров».

Кроме того, согласно обнародованным Минобороны РФ документам, гуманитарная помощь была направлена и в другие города Германии: Дрезден, Хемниц, Штеттин.

Вопросы организации лечения раненых и больных военнопленных были рассмотрены заранее.

«Военный совет фронта постановляет организовать три госпиталя-коллектора на 5 тыс. человек каждый», — говорилось в постановлении военсовета 1-го Белорусского фронта об организации медицинской помощи раненым и больным военнопленным от 7 апреля 1945 года.

После вступления Красной армии в Берлин вопросы жизнеобеспечения города решали советские военные комендатуры. На них было возложено решение проблем, связанных с разминированием, тушением пожаров, восстановлением электро- и водоснабжения, обеспечением мирного населения продуктами питания, устранением опасности возникновения эпидемий.

В одном из рассекреченных документов говорится, что «была не только ликвидирована угроза голода для населения, но и создана прочная база для обеспечения нормального снабжения города на будущее… Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев — это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу».

При поддержке военных комендатур вновь созданные органы самоуправления развернули работу по восстановлению Берлина. Большую помощь в этом оказывали части Красной армии.

На главных магистралях Берлина советские сапёры построили 34 автомобильных моста, провели разминирование множества зданий и целых кварталов. Советскими войсками были взяты под охрану находившиеся в Берлине объекты культурного наследия.

«Знамя, поднятое над Рейхстагом, — это важнейший символ нашей победы. Хотя в отдельных районах Европы бои ещё продолжались, штурм Берлина принципиально поставил точку в борьбе с нацизмом. Взятие германской столицы деморализовало даже боеспособные гитлеровские части и позволило сохранить множество человеческих жизней», — резюмировал Юрий Кнутов.