Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

Второй день отдыха на майские праздники. На побережье много людей и автомобилей. Весна все больше и больше отвоевывает позиции у зимы.

2 мая 2020 года. Небо над Обским морем Второй день отдыха на майские праздники. На побережье много людей и автомобилей. Весна все больше и больше отвоевывает позиции у зимы.

2 мая 2020. Бердск 2 мая 2020. Бердск 2 мая 2020. Бердск 2 мая 2020. Бердск 2 мая 2020. Бердск 2 мая 2020. Бердск

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Как вы соблюдаете масочный режим? Ответить