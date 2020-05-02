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Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

17:11 02.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Второй день отдыха на майские праздники. На побережье много людей и автомобилей. Весна все больше и больше отвоевывает позиции у зимы.

Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске
2 мая 2020 года. Небо над Обским морем

Второй день отдыха на майские праздники. На побережье много людей и автомобилей. Весна все больше и больше отвоевывает позиции у зимы.

Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

2 мая 2020. Бердск

Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

2 мая 2020. Бердск

Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

2 мая 2020. Бердск

Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

2 мая 2020. Бердск

Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

2 мая 2020. Бердск

Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске

2 мая 2020. Бердск

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