Второй день отдыха на майские праздники. На побережье много людей и автомобилей. Весна все больше и больше отвоевывает позиции у зимы.
Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске
17:11 02.05.2020
Второй день отдыха на майские праздники. На побережье много людей и автомобилей. Весна все больше и больше отвоевывает позиции у зимы.
Второй день отдыха на майские праздники. На побережье много людей и автомобилей. Весна все больше и больше отвоевывает позиции у зимы.
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