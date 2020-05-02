Бизнес получит ноль в мае: Как реально помогут пострадавшим от коронавируса предпринимателям Новосибирской области?

Андрей Шимкив пообещал помощь региональному бизнесу

Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив встретился с представителями бизнес-структур. Обсуждение коснулось как федеральных, так и областных мер поддержки бизнеса в условиях кризисной ситуации в экономике, вызванной эпидемией коронавируса.

Участниками встречи стали уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат, и. о. министра экономразвития Лев Решетников, глава минпромторга Андрей Гончаров, руководители предприятий, торговых центров, бизнес-сообществ. Несмотря на то, что встреча в малом зале регионального парламента проходила в условиях повышенных мер безопасности, всех волновало, что будет завтра, после снятия ограничительных мер, ведь за каждым из участников большие коллективы, сотни и тысячи людей со своими семьями.

— Почему сегодня попросил собраться? Чтобы вы все воочию могли задать вопрос министрам, которые сегодня здесь присутствуют, и через которых мы будем впоследствии принимать новые программы, — начал встречу Шимкив. — Мы ждем рассмотрения нового пакета мер поддержки в Государственной Думе, будем вплотную работать с нашими депутатами Госдумы. Я надеюсь, что новые меры поддержки будут уже прямыми. Понятно, что значит для любого бизнесмена отсрочить выплату налогов или взять кредит на зарплату – все равно отдавать. В сегодняшней ситуации этих мер, наверное, будет уже недостаточно. Мы точно будем помогать на своем уровне, на областном. Потому что у нас других вариантов нет. Но хочу, чтобы все оценивали ситуацию реально. По оценкам нашего министерства финансов, мы недополучим доходов порядка 13 миллиардов. Это большая сумма для нас, но, тем не менее, будем находить варианты кредитоваться, будем разрабатывать программы. Хотелось бы и от вас услышать предложения. Чтобы не только пройти этот сложный период, когда бизнес стоит, а люди без работы. Но и понять, как потом выйти из этой ситуации.

Спикер регионального парламента отметил, что в настоящее время предприятиям не всегда возможно воспользоваться федеральными мерами поддержки:

— Наша задача, чтобы федеральная помощь, которая дается, до бизнеса дошла. Одновременно мы должны придумать еще множество программ, множество стимулирующих факторов, чтобы бизнес начал развиваться.

В ходе обмена мнениями представители бизнес-структур высказали целый ряд проблем, с которыми сегодня приходится сталкиваться предприятиям и организациям. Начиная, с «казуистики ОКВЭДов», как сказал президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Турнаев. Из-за чего многие перевозчики в отличие от посредников не могут получить субсидию. Схожая проблема у частных образовательных учреждений, которые к тому же, несмотря на дистанционное обучение последних месяцев, обязаны оплатить аренду своих помещений и двухмесячный отпуск своим преподавателям, сообщила директор ЧОУ «Юнион» Екатерина Орлова. Вопрос начал решаться тут же. Андрей Шимкив заверил, что вопрос с арендой муниципальных площадей решаем. А руководитель минэкономразвития Лев Решетников пояснил, какие нужно предпринять шаги, чтобы получить кредит на выплату зарплаты.

На встрече прозвучали предложения со стороны ассоциации малоформатной торговли, предложившей условия возобновления работы магазинов непродовольственных товаров. Свою готовность к диалогу высказали представители крупных торговых центров ТРЦ «Мега», «Аура», «Сибирский молл», представители фитнес-центров и спортивных ассоциаций. Прозвучала и острая критика.

— Четкого алгоритма поддержки мы не увидели, — заявил руководитель ООО «Альянс строительных технологий» Николай Файзхрахманов. — Что касается вот этой презентации министерства экономразвития по господдержке, то, как Андрей Иванович сказал, дайте результат! Вот полтора месяца мы в таком пике. У меня 25 человек, которые официально трудоустроены. Половину из них мы с февраля перевели на полставки. Впереди – две недели выходных. В мае мы получим ноль. Аренду частный арендодатель нам не простит. Скажет: «Ребята, я ничего не знаю. Вывозите станки». Я прошу возможность предоставления более гибкой помощи со стороны министерства промышленности и предпринимательства по поводу ОКВЭДов, по поводу критериев по заработной плате, потому что мы сейчас не сможем получить господдержку, так как вынуждены были ее снизить.

— Вот что самое главное, — поддержал предпринимателя Андрей Шимкив. — Сегодня все хотят услышать, что мы можем сделать на уровне области, какие меры предложить по выходу экономики из сложившейся ситуации. В данный момент, как понимаю, надо уходить в индивидуальную работу. Надо работать индивидуально, потому что малому бизнесу достается больше всех.

Спикер регионального парламента попросил подкорректировать и вычленить направления поддержки, которые может оказать область бизнесу для выхода из кризисной ситуации:

— Земля, налог на землю, госконтракты, другие направления. Так, для понимания, у нас рынок питания школ и больниц порядка 8 млрд рублей. Надо, чтобы поставками занимались не ООО Кемерово и Алтай, а наши предприниматели.

Итог обсуждения подвела зампредседателя бюджетного комитета Заксобрания Ирина Диденко:

— Практически никто из участников встречи не говорил: «Дайте денег!». Предлагались, в основном, меры межведомственного взаимодействия, меры воздействия по отраслям, возможности скорейшего выхода из сложившейся ситуации, уменьшения рисков, убытков для тех или иных предприятий. Все поступившие предложения, наработки мы будем аккумулировать, анализировать, обсуждать с правительством области. После поступления очередного пакета антикризисных мер от правительства России мы будем работать с Государственной Думой по тем инициативам, предложениям, которые появились у нас в регионе. Будем выходить с инициативой разработки новой программы поддержки по отраслям. Конечно, в такой программе должны учитываться поотраслевые направления и территориальные особенности тех или иных наших районов.

По мнению Ирины Диденко, непострадавших отраслей экономики от ситуации с пандемией коронавируса практически нет.

-Конечно, пострадали все, — подчеркнула депутат. – В том числе, пострадал и бюджет, поэтому возможностей компенсировать все убытки для предпринимателей просто невозможно. Главная задача – минимизировать потери, сохранить на предприятиях рабочие места и заработную плату.