По числу заразившихся COVID-19 за сутки на 2 мая на 32-м месте находится Новосибирская область — 43. Список регионов и число вновь заболевших

Почти 10 тыс. новых случаев коронавируса выявили за сутки к субботе в 83 регионах России. Наибольшее число в Москве — 5358. За весь период в России выписано по выздоровлению 15 013 человек.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9623 в 83 регионах. Об этом 2 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

Распределение по субъектам

Москва — 5358



Московская область — 807Санкт-Петербург — 323Нижегородская область — 320Мурманская область — 143Республика Дагестан — 109Рязанская область — 98Республика Башкортостан — 92Тульская область — 88Республика Северная Осетия — 85Свердловская область — 81Ростовская область — 80Краснодарский край — 79Брянская область — 73Курская область — 69Республика Татарстан — 66Ярославская область — 64Владимирская область — 60Калужская область — 59Тамбовская область — 54Красноярский край — 50Чувашская Республика — 49Саратовская область — 48Тверская область — 46Ленинградская область — 46Волгоградская область — 46Республика Ингушетия — 45Кабардино-Балкарская Республика — 45Смоленская область — 44Калининградская область — 43Ямало-Ненецкий АО — 43Новосибирская область — 43Самарская область — 41Республика Мордовия — 37Белгородская область — 36Воронежская область — 36Липецкая область — 35Республика Саха (Якутия) — 34Пензенская область — 33Орловская область — 32Кировская область — 32Пермский край — 32Ульяновская область — 32Ивановская область — 31Республика Марий Эл — 31Челябинская область — 30Хабаровский край — 29Республика Бурятия — 28Алтайский край — 28Астраханская область — 27Архангельская область — 25Новгородская область — 25Ставропольский край — 25Приморский край — 25Псковская область — 24Республика Калмыкия — 23Оренбургская область — 22Чеченская Республика — 21Забайкальский край — 21Тюменская область — 16Вологодская область — 15Костромская область — 14Карачаево-Черкесская Республика — 14Кемеровская область — 14Ханты-Мансийский АО — 9Республика Хакасия — 9Омская область — 9Республика Крым — 8Республика Карелия — 7Республика Коми — 7Удмуртская Республика — 7Иркутская область — 7Томская область — 5Амурская область — 5Камчатский край — 5Курганская область — 4Магаданская область — 4Республика Адыгея — 3Еврейская АО — 3Чукотский АО — 3Республика Алтай — 2Республика Тыва — 1г. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 15 013 человек.