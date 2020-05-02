По числу заразившихся COVID-19 за сутки на 2 мая на 32-м месте находится Новосибирская область — 43. Список регионов и число вновь заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9623 в 83 регионах. Об этом 2 мая сообщили в Роспотребнадзоре.
Распределение по субъектам
Москва — 5358
Санкт-Петербург — 323
Нижегородская область — 320
Мурманская область — 143
Республика Дагестан — 109
Республика Башкортостан — 92
Тульская область — 88
Республика Северная Осетия — 85
Свердловская область — 81
Краснодарский край — 79
Брянская область — 73
Курская область — 69
Республика Татарстан — 66
Владимирская область — 60
Калужская область — 59
Тамбовская область — 54
Красноярский край — 50
Саратовская область — 48
Тверская область — 46
Ленинградская область — 46
Волгоградская область — 46
Кабардино-Балкарская Республика — 45
Смоленская область — 44
Калининградская область — 43
Ямало-Ненецкий АО — 43
Самарская область — 41
Республика Мордовия — 37
Белгородская область — 36
Воронежская область — 36
Республика Саха (Якутия) — 34
Пензенская область — 33
Орловская область — 32
Кировская область — 32
Ульяновская область — 32
Ивановская область — 31
Республика Марий Эл — 31
Челябинская область — 30
Республика Бурятия — 28
Алтайский край — 28
Астраханская область — 27
Архангельская область — 25
Ставропольский край — 25
Приморский край — 25
Псковская область — 24
Республика Калмыкия — 23
Чеченская Республика — 21
Забайкальский край — 21
Тюменская область — 16
Вологодская область — 15
Карачаево-Черкесская Республика — 14
Кемеровская область — 14
Ханты-Мансийский АО — 9
Республика Хакасия — 9
Республика Крым — 8
Республика Карелия — 7
Республика Коми — 7
Удмуртская Республика — 7
Томская область — 5
Амурская область — 5
Камчатский край — 5
Курганская область — 4
Республика Адыгея — 3
Еврейская АО — 3
Чукотский АО — 3
Республика Алтай — 2
г. Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 15 013 человек.