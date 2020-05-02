02.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Собянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудут

17:01 02.05.2020 Фото: Кремлин.ру
0

По мнению мэра Москвы, китайский вариант развития событий уже невозможен. Власти Москвы уверены, что город еще не добрался до самых серьезных показателей по смертности людей с коронавирусом.

Собянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудут
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Собянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудут

Закрылась из-за коронавируса крупнейшая больница РЖД в Новосибирске. Пациентов отправили по домамСобянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудутЕщё 959 новостей

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ в целом развивается по сценарию Европы, а не Китая.

«Всего за последние месяц-полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было всего 120 тыс. Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы. На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант [развития событий], мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны, и надо просто бороться, сглаживая пики», — сказал Собянин в субботу в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Власти Москвы уверены, что город еще не добрался до самых серьезных показателей по смертности людей с коронавирусом благодаря хорошей работе системы здравоохранения. «Ну, во-первых, мы находимся еще не в самой страшной фазе, в серединной или в начальной фазе, система здравоохранения хорошо справляется, оказывает качественную медицинскую помощь», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о причинах низкой смертности по сравнению с другими странами мира.

При этом мэр считает, что москвичи будут вспоминать о коронавирусе как о чем-то не очень серьезном через полгода после завершения пандемии. «Мы, когда испытываем какие-то трудности, мы думаем, что эти трудности мы запомним на всю жизнь, у нас изменится психология и так далее. Но я уверен, вот эта проблема закончится. Через полгода, максимум через год мы о ней будем вспоминать — о чем-то таком отдаленном и не очень серьезном», — сказал Собянин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Забудем о пандемии через полгода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

А не мало ли тестов проводят в Бердске? Всего лишь 12 за день
17:27 02-05-2020
А не мало ли тестов проводят в Бердске? Всего лишь 12 за день
БердскФото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске
17:11 02-05-2020
Фото дня: красивое глубокое небо над Обским морем в масочный режим в Бердске
Закрылась из-за коронавируса крупнейшая больница РЖД в Новосибирске. Пациентов отправили по домам
17:10 02-05-2020
Закрылась из-за коронавируса крупнейшая больница РЖД в Новосибирске. Пациентов отправили по домам
Собянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудут
17:01 02-05-2020
Собянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудут
По числу заразившихся COVID-19 за сутки на 2 мая на 32-м месте находится Новосибирская область - 43. Список регионов и число вновь заболевших
16:48 02-05-2020
По числу заразившихся COVID-19 за сутки на 2 мая на 32-м месте находится Новосибирская область - 43. Список регионов и число вновь заболевших
Как заражают коронавирусом одноразовые маски и перчатки? Об опасности рассказал эксперт
16:39 02-05-2020
Как заражают коронавирусом одноразовые маски и перчатки? Об опасности рассказал эксперт
Бизнес получит ноль в мае: Как реально помогут пострадавшим от коронавируса предпринимателям Новосибирской области?
16:27 02-05-2020
Бизнес получит ноль в мае: Как реально помогут пострадавшим от коронавируса предпринимателям Новосибирской области?
Крах Третьего рейха: рассекретили документы к 75-летию взятия Берлина
16:22 02-05-2020
Крах Третьего рейха: рассекретили документы к 75-летию взятия Берлина
БердскВыявили коронавирус у 124 054 человек на 2 мая во всех регионах России 1
16:11 02-05-2020
Выявили коронавирус у 124 054 человек на 2 мая во всех регионах России
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх 14
16:01 02-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх