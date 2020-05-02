Собянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудут

По мнению мэра Москвы, китайский вариант развития событий уже невозможен. Власти Москвы уверены, что город еще не добрался до самых серьезных показателей по смертности людей с коронавирусом.

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ в целом развивается по сценарию Европы, а не Китая.

«Всего за последние месяц-полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было всего 120 тыс. Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы. На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант [развития событий], мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны, и надо просто бороться, сглаживая пики», — сказал Собянин в субботу в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Власти Москвы уверены, что город еще не добрался до самых серьезных показателей по смертности людей с коронавирусом благодаря хорошей работе системы здравоохранения. «Ну, во-первых, мы находимся еще не в самой страшной фазе, в серединной или в начальной фазе, система здравоохранения хорошо справляется, оказывает качественную медицинскую помощь», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о причинах низкой смертности по сравнению с другими странами мира.

При этом мэр считает, что москвичи будут вспоминать о коронавирусе как о чем-то не очень серьезном через полгода после завершения пандемии. «Мы, когда испытываем какие-то трудности, мы думаем, что эти трудности мы запомним на всю жизнь, у нас изменится психология и так далее. Но я уверен, вот эта проблема закончится. Через полгода, максимум через год мы о ней будем вспоминать — о чем-то таком отдаленном и не очень серьезном», — сказал Собянин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222.