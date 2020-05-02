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Закрылась из-за коронавируса крупнейшая больница РЖД в Новосибирске. Пациентов отправили по домам

17:10 02.05.2020 Фото: med54.ru
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Когда отсрочка медицинской помощи угрожает жизни, пациентам перед госпитализацией делают тест на COVID-19. В больнице продолжает работать дежурная бригада неотложной помощи и приемное отделение, где ведется прием только пациентов в экстренном состоянии.

Закрылась из за коронавируса крупнейшая больница РЖД в Новосибирске. Пациентов отправили по домам
В Новосибирске закрылась одна из крупнейших больниц. В ней работают 2000 медиков
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Закрылась из за коронавируса крупнейшая больница РЖД в Новосибирске. Пациентов отправили по домам

Закрылась из-за коронавируса крупнейшая больница РЖД в Новосибирске. Пациентов отправили по домамСобянин: коронавирус распространяется по европейскому сценарию в России. Но через полгода о пандемии все забудутЕщё 959 новостей

Дорожная клиническая больница не принимает плановых пациентов. Находившихся в стационаре больных отправили по домам.

В Новосибирске Дорожная клиническая больница РЖД (ДКБ) на Владимировском спуске прекратила плановое лечение, проведение диагностики и консультаций из-за пандемии коронавируса. В настоящее время работает приемное отделение только для экстренных случаев.

Когда отсрочка помощи угрожает жизни, пациентам перед госпитализацией делают тест на COVID-19.

В больнице продолжает работать дежурная бригада неотложной помощи и приемное отделение, где ведется прием только пациентов в экстренном состоянии.

Поликлинические отделения №1 и 2 работают для пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния и создаст угрозу жизни и здоровью.

Такие меры были приняты в связи с постановлением Главного санитарного врача по Новосибирской области от 15.04.2020 №5 «О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области».

Многопрофильное медучреждение занимается лечением работников железной дороги и всех желающих. Здесь проводят плановую диспансеризацию, есть отделения нейрохирургии, гастроэнтерологии, гинекологии, микрохирургии глаза и другие. Сотрудниками клиники являются около двух 2 тысяч человек.

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