А не мало ли тестов проводят в Бердске? Всего лишь 12 за день

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Пётр:

А не мало ли тестов проводят в Бердске? Из сводки ясно, что всегда сделали 680, а за последние сутки — когда уже цифры даем по 2 больных — всего лишь 12.

Боимся, что результат будет печальным?