Получают зарплату от 120 тыс. до 145 тыс. рублей в месяц топ-менеджеры муниципального КБУ Бердска

Бердский Комбинат бытовых услуг раскрыл данные о заработках топ-менеджеров предприятия за 2019 год. Соответствующий документ 9 апреля подписал директор КБУ Владимир Воспанчук, руководствуясь положением об обязательном публиковании информации о зарплатах «руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий» в интернете.
1. Воспанчук Владимир Викторович, директор — 144 399 рублей
2. Корниевская Ирина Анатольевна, технический директор — 120 276 рублей
3. Лапицкий Семён Юрьевич, коммерческий директор — 118 603 рубля
4. Неделько Татьяна Юрьевна, заместитель директора по перспективному развитию и договорной работе — 116 526 рублей
5. Анисимов Алексей Сергеевич, заместитель директора по экономике и финансам — 115 407 рублей
6. Алексеенко Александр Алексеевич, заместитель директора по строительству и общим вопросам — 120 413 рубля.
7. Громыко Оксана Анатольевна, главный бухгалтер — 119 190 рублей.
Заработки в 2018 году были меньше. Экс-директор Александр Кожин, осужденный за «хищение воды», зарабатывал в месяц 136 511 рублей (данные за 3 месяца 2018-го), Алеексенко — 105 026 рублей, Воспанчук — 135 162, Лапицкий — 112 900, Корнеевская — 102 037, Громыко — 100 510, Неделько — 94 492 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По данным Новосибирскстата, среднемесячная зарплата в Новосибирской области сейчас составляет чуть больше 38 тыс. рублей.
Думаю нет, за такую зарплату ответственности должно быть минимум, но что-то мне подсказывает, что работа у них все таки предполагает ответственность. Но они не просто так не уходят с такой, казалось бы, не выгодной работы, наверняка у них там есть выход на "другие источники" дохода.
Да какие олигархи? У нас в конторе это зарплата недавнего выпускника ВУЗа, стартовая зарплата вчерашнего студента около 70 000, за 100 000 они переваливают за пару лет работы. По факту молодой специалист получает на ровне с директорами КБУ. На такую зарплату даже семью содержать не возможно.
....Кстати, одного такого специалиста только что приняли и даже должность для него специально придумали и по случайному совпадению он оказался родственником нового зам.директора по экономике)))