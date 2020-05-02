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Получают зарплату от 120 тыс. до 145 тыс. рублей в месяц топ-менеджеры муниципального КБУ Бердска

17:39 02.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердский Комбинат бытовых услуг опубликовал сведения о заработках семи руководителей за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом они выросли. Информацию о заработках обязаны выкладывать в интернете.

Получают зарплату от 120 тыс. до 145 тыс. рублей в месяц топ менеджеры муниципального КБУ Бердска
Директор КБУ Владимир Воспанчук, коммерческий директор предприятия и заместитель по экономике и финансам (справа-налево)

Бердский Комбинат бытовых услуг раскрыл данные о заработках топ-менеджеров предприятия за 2019 год. Соответствующий документ 9 апреля подписал директор КБУ Владимир Воспанчук, руководствуясь положением об обязательном публиковании информации о зарплатах «руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий» в интернете.

1. Воспанчук Владимир Викторович, директор — 144 399 рублей

2. Корниевская Ирина Анатольевна, технический директор — 120 276 рублей

3. Лапицкий Семён Юрьевич, коммерческий директор — 118 603 рубля

4. Неделько Татьяна Юрьевна, заместитель директора по перспективному развитию и договорной работе — 116 526 рублей

5. Анисимов Алексей Сергеевич, заместитель директора по экономике и финансам — 115 407 рублей

6. Алексеенко Александр Алексеевич, заместитель директора по строительству и общим вопросам — 120 413 рубля.

7. Громыко Оксана Анатольевна, главный бухгалтер — 119 190 рублей.

Заработки в 2018 году были меньше. Экс-директор Александр Кожин, осужденный за «хищение воды», зарабатывал в месяц 136 511 рублей (данные за 3 месяца 2018-го), Алеексенко — 105 026 рублей, Воспанчук — 135 162, Лапицкий — 112 900, Корнеевская — 102 037, Громыко — 100 510, Неделько — 94 492 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным Новосибирскстата, среднемесячная зарплата в Новосибирской области сейчас составляет чуть больше 38 тыс. рублей.

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От редакции

Ответственность соразмерна заработкам?

Андрей, 02 мая 2020 17:54
Кто там отвечает и за что?Главное свалить на других и моя хата с краю!
Аноним, 02 мая 2020 18:01
Вот почему им (КБУ) на электричество не хватает! Они все себе на зарплату забрали.
Гость, 02 мая 2020 18:17
так вот куда деньги уходят, а то не платят люди... свет отключили... войдите в положение.. ОЛИГАРХИ МЕСТНЫЕ..
Аноним, 02 мая 2020 19:00
Да какие олигархи? У нас в конторе это зарплата недавнего выпускника ВУЗа, стартовая зарплата вчерашнего студента около 70 000, за 100 000 они переваливают за пару лет работы. По факту молодой специалист получает на ровне с директорами КБУ. На такую зарплату даже семью содержать не возможно.
Аноним, 02 мая 2020 18:19
Топ-менеджеры)))
Аноним, 02 мая 2020 18:33
Три директора... три заместителя капец !! работы видимо очень много
Аноним, 02 мая 2020 18:57
НВР:
Думаю нет, за такую зарплату ответственности должно быть минимум, но что-то мне подсказывает, что работа у них все таки предполагает ответственность. Но они не просто так не уходят с такой, казалось бы, не выгодной работы, наверняка у них там есть выход на "другие источники" дохода.
Гость, 02 мая 2020 19:05
Всех выгнать надо и набрать за 25-30 в месяц. Будет то же самое, но долги быстро сократятся.
аноним, 02 мая 2020 19:21
Зажравшиеся рожи.
Аноним, 02 мая 2020 19:44
Аноним, 02 мая 2020 19:00
Да какие олигархи? У нас в конторе это зарплата недавнего выпускника ВУЗа, стартовая зарплата вчерашнего студента около 70 000, за 100 000 они переваливают за пару лет работы. По факту молодой специалист получает на ровне с директорами КБУ. На такую зарплату даже семью содержать не возможно.

....Кстати, одного такого специалиста только что приняли и даже должность для него специально придумали и по случайному совпадению он оказался родственником нового зам.директора по экономике)))

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