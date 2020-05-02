Получают зарплату от 120 тыс. до 145 тыс. рублей в месяц топ-менеджеры муниципального КБУ Бердска

Бердский Комбинат бытовых услуг опубликовал сведения о заработках семи руководителей за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом они выросли. Информацию о заработках обязаны выкладывать в интернете.

Директор КБУ Владимир Воспанчук, коммерческий директор предприятия и заместитель по экономике и финансам (справа-налево)

Бердский Комбинат бытовых услуг раскрыл данные о заработках топ-менеджеров предприятия за 2019 год. Соответствующий документ 9 апреля подписал директор КБУ Владимир Воспанчук, руководствуясь положением об обязательном публиковании информации о зарплатах «руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий» в интернете.

1. Воспанчук Владимир Викторович, директор — 144 399 рублей

2. Корниевская Ирина Анатольевна, технический директор — 120 276 рублей

3. Лапицкий Семён Юрьевич, коммерческий директор — 118 603 рубля

4. Неделько Татьяна Юрьевна, заместитель директора по перспективному развитию и договорной работе — 116 526 рублей

5. Анисимов Алексей Сергеевич, заместитель директора по экономике и финансам — 115 407 рублей

6. Алексеенко Александр Алексеевич, заместитель директора по строительству и общим вопросам — 120 413 рубля.

7. Громыко Оксана Анатольевна, главный бухгалтер — 119 190 рублей.

Заработки в 2018 году были меньше. Экс-директор Александр Кожин, осужденный за «хищение воды», зарабатывал в месяц 136 511 рублей (данные за 3 месяца 2018-го), Алеексенко — 105 026 рублей, Воспанчук — 135 162, Лапицкий — 112 900, Корнеевская — 102 037, Громыко — 100 510, Неделько — 94 492 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным Новосибирскстата, среднемесячная зарплата в Новосибирской области сейчас составляет чуть больше 38 тыс. рублей.