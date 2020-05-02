В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область вошла в пятерку сибирских регионов по приросту заболевших COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю — с 24 апреля по 1 мая. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в 2,5 раза к концу недели. Этот показатель выше, чем в СФО (2,0 раза) и в целом по России (1,7 раза). По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2-м месте в Сибири: здесь был подтвержден диагноз у 526 жителей. При этом еще 24 апреля их было всего 209 человек. «Антирекорд» прироста по СФО установила Республика Алтай — количество заразившихся COVID-19 здесь за неделю увеличилось в 3,7 раза.