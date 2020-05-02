02.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2-м месте в Сибири

19:11 02.05.2020
0

«Антирекорд» прироста по СФО установила Республика Алтай — количество заразившихся COVID-19 здесь за неделю увеличилось в 3,7 раза.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Новосибирская область вошла в пятерку сибирских регионов по приросту заболевших COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю — с 24 апреля по 1 мая. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в 2,5 раза к концу недели. Этот показатель выше, чем в СФО (2,0 раза) и в целом по России (1,7 раза). По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2-м месте в Сибири: здесь был подтвержден диагноз у 526 жителей. При этом еще 24 апреля их было всего 209 человек. «Антирекорд» прироста по СФО установила Республика Алтай — количество заразившихся COVID-19 здесь за неделю увеличилось в 3,7 раза.

По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2 м месте в Сибири

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будем и дальше стремиться вверх?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сократит число спецпропусков в Москве мэр Собянин при большей угрозе коронавируса
20:24 02-05-2020
Сократит число спецпропусков в Москве мэр Собянин при большей угрозе коронавируса
БердскСкиду в 2 рубля с литра бензина и дизтоплива дает сеть АЗС "Газпромнефть" жителям Бердска, Искитима и Новосибирска
20:08 02-05-2020
Скиду в 2 рубля с литра бензина и дизтоплива дает сеть АЗС
Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей
19:59 02-05-2020
Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей
Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?
19:49 02-05-2020
Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?
БердскХватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска 69
19:35 02-05-2020
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
БердскЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов 12
19:20 02-05-2020
Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх 15
19:17 02-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх
БердскКак заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске 18
19:15 02-05-2020
Как заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске
БердскИз числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины 8
19:14 02-05-2020
Из числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины
По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2-м месте в Сибири
19:11 02-05-2020
По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2-м месте в Сибири