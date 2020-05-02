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Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?

19:49 02.05.2020 Фото: pixabay
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Участники исследования пили спиртное в течение четырех часов. До и после его употребления, а также спустя 12 часов у них брали анализы крови и мочи и измеряли артериальное давление.

Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?
Исследователи заметили, что витамины и минералы сами по себе не помогли людям справиться с похмельем
Сюжет: Алкоголизм
Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?

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Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
Они провели эксперимент с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которых разделили на три группы. За 45 минут до употребления спиртного и сразу после добровольцам дали выпить специальный раствор. В первом случае он включал в себя экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту, а также стевиолгликозиды и инулин. Вторая группа получила добавку без растительных экстрактов, в третья — плацебо.
Участники исследования пили спиртное в течение четырех часов. До и после его употребления, а также спустя 12 часов у них брали анализы крови и мочи и измеряли артериальное давление. У добровольцев также собрали данные об их состоянии на следующий день.

Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами. По сравнению с участниками, принявшими плацебо, у первой группы на 34% уменьшилась головная боль, тошнота — на 42% , чувство безразличия — на 27%, беспокойство — на 41%. Во второй группе не заметили существенных улучшений.
По мнению ученых, такой эффект вызвали содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Какие именно механизмы оказали такое влияние на самочувствие участников, еще предстоит выяснить.
Исследователи заметили, что витамины и минералы сами по себе не помогли людям справиться с похмельем. Это ставит под вопрос мнение, что его симптомы обусловлены обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что алкоголь не всегда приводит к значительной потере жидкости в организме.

Источник: https://medicalxpress.com

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