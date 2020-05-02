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Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей

19:59 02.05.2020 Фото: www.pexels.com
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С целью сокрытия следов преступления подозреваемый произвел звонок с мобильного телефона мужчины на мобильный телефон женщины, а также привез куртку мужчины в его квартиру, для создания видимости его возвращения.

Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей
По версии следствия, подозреваемый 27 апреля 2020 года под обманным предлогом пригласил женщину и ее 51-летнего знакомого на территорию промышленной зоны, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области

В производстве следственных органов СК России по Санкт-Петербургу находится уголовное дело, возбужденное по факту пропажи без вести 46-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), пишет СК РФ.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 49-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый 27 апреля 2020 года под обманным предлогом пригласил женщину и ее 51-летнего знакомого на территорию промышленной зоны, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области, где совершил их убийство, нанеся множественные удары баллонным ключом. Затем он поместил тела потерпевших в багажник автомобиля женщины, прибыл в ее квартиру где похитил 90 тыс рублей.

На следующий день он вывез тела потерпевших на территорию Вологодской области, где утопил в реке Песь, а автомобиль сжег около города Пикалево Ленинградской области.

С целью сокрытия следов преступления подозреваемый произвел звонок с мобильного телефона мужчины на мобильный телефон женщины, а также привез куртку мужчины в его квартиру, для создания видимости его возвращения.

С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, в ходе осмотра реки было обнаружено тело женщины, поиск тела мужчины продолжается.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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