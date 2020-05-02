Скиду в 2 рубля с литра бензина и дизтоплива дает сеть АЗС «Газпромнефть» жителям Бердска, Искитима и Новосибирска

Также все станции сети предоставляют бесплатный кофе для сотрудников скорой помощи и МЧС

Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая, однако многим все же приходится совершать поездки на автомобиле. Тем, кто в непростое время поддерживает жизнь городов, АЗС сети «Газпромнефть» предлагают скидку 2 рубля на каждый литр любого вида бензина или дизельного топлива, а также СУГ, сообщила пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть» «Курьер.Среда.Бердск».

Скидка 2 рубля действует с 1 по 31 мая при заправке от 25 литров и единовременной покупке кофе. В целях безопасности «Газпромнефть» рекомендует оплачивать покупки на АЗС банковской картой или бесконтактно – в мобильном приложении сети.

В период борьбы с эпидемией врачи и волонтеры работают в непрерывном режиме, помогая всем нуждающимся. Сеть АЗС «Газпромнефть» оказывает им поддержку, бесплатно заправляя автомобили скорой помощи и волонтеров в Москве, в городах Центральной России, Урала и Сибири — всего в 34 регионах страны. Также все станции сети предоставляют бесплатный кофе для сотрудников скорой помощи и МЧС.