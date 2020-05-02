Сократит число спецпропусков в Москве мэр Собянин при большей угрозе коронавируса

Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер», — сказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4».

Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

Если понадобится уменьшить количество людей на улицах в Москве из-за коронавируса, то выдачу спецпропусков сократят, будем ужесточать меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

«Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется цифровой пропуск. Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи цифровых пропусков, ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок. Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер», — сказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4».

По его словам, при ослаблении действующих мер статистика не главный показатель.



«Самое главное — это все-таки человек, и если у него есть проблемы, заболевания, это возможность оказать этому человеку помощь. Пока система заполняется, она испытывает все большую нагрузку каждый день. В этой ситуации, конечно, никакие послабления мер допускать нельзя», — добавил мэр.