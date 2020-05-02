Прервет дистанционку: Обратится к нации 9 мая Путин, заявил представитель Кремля

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и от Вечного огня обратится к россиянам.

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к гражданам РФ

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и от Вечного огня обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил на своей странице в Инстаграме автор программы, журналист ВГТРК Павел Зарубин, пишет Интерфакс.

Таким образом президент прервет дистанционный режим работы, чтобы поклониться памяти павших и поздравить всю страну с Днем Победы.

Путин в эти дни живет и работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.