02.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Прервет дистанционку: Обратится к нации 9 мая Путин, заявил представитель Кремля

20:43 02.05.2020 Фото: Кремлин.ру
1

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и от Вечного огня обратится к россиянам.

Прервет дистанционку: Обратится к нации 9 мая Путин, заявил представитель Кремля
Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к гражданам РФ

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и от Вечного огня обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил на своей странице в Инстаграме автор программы, журналист ВГТРК Павел Зарубин, пишет Интерфакс.

Таким образом президент прервет дистанционный режим работы, чтобы поклониться памяти павших и поздравить всю страну с Днем Победы.

Путин в эти дни живет и работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

2 мая - День памяти блаженной Матроны Московской: О чем просить Матрону и как правильно это делать 11
21:20 02-05-2020
2 мая - День памяти блаженной Матроны Московской: О чем просить Матрону и как правильно это делать
С кашлем и температурой ушла из больницы актриса Татьяна Васильева. Лечится дома
21:07 02-05-2020
С кашлем и температурой ушла из больницы актриса Татьяна Васильева. Лечится дома
Откуда прилетят самолеты в Новосибирск 4 и 5 мая? Из каких стран привезут россиян со 2 по 7 мая?
20:57 02-05-2020
Откуда прилетят самолеты в Новосибирск 4 и 5 мая? Из каких стран привезут россиян со 2 по 7 мая?
Какие отрасли ждет взрывной скачок развития после коронавируса, рассказал Кудрин
20:50 02-05-2020
Какие отрасли ждет взрывной скачок развития после коронавируса, рассказал Кудрин
Прервет дистанционку: Обратится к нации 9 мая Путин, заявил представитель Кремля
20:43 02-05-2020
Прервет дистанционку: Обратится к нации 9 мая Путин, заявил представитель Кремля
Сократит число спецпропусков в Москве мэр Собянин при большей угрозе коронавируса
20:24 02-05-2020
Сократит число спецпропусков в Москве мэр Собянин при большей угрозе коронавируса
БердскСкиду в 2 рубля с литра бензина и дизтоплива дает сеть АЗС "Газпромнефть" жителям Бердска, Искитима и Новосибирска 2
20:08 02-05-2020
Скиду в 2 рубля с литра бензина и дизтоплива дает сеть АЗС
Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей
19:59 02-05-2020
Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей
Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?
19:49 02-05-2020
Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?
БердскХватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска 69
19:35 02-05-2020
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска