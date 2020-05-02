Откуда прилетят самолеты в Новосибирск 4 и 5 мая? Из каких стран привезут россиян со 2 по 7 мая?



Стал известен график вывозных рейсов на 2-7 мая

В период со 2 по 7 мая запланированы вывозные рейсы из Таиланда, США, Германии, Армении, Таджикистана, Вьетнама, Турции, Казахстана, Израиля, Японии, Китая, с Бали. Об этом сообщает РИА «Новости».

На 2 мая назначены рейсы Пхукет — Санкт-Петербург — Москва и Пхукет — Уфа — Ростов-на-Дону/Сочи. На следующий день, 3 мая, ожидаются рейсы Ереван — Сочи, Денпасар — Санкт-Петербург — Москва.

Перелеты Берлин — Казань — Новосибирск, Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе — Сургут — Екатеринбург, Лос-Анджелес — Москва, Камрань — Владивосток состоятся 4 мая.

Во вторник, 5 мая, ожидаются рейсы Камрань — Санкт-Петербург — Москва, Нур-Cултан — Казань — Новосибирск, а также Анталия — Ростов-на-Дону — Уфа. На среду, 6 мая, запланированы перелеты Шанхай — Санкт-Петербург — Москва, Тель-Авив — Ростов-на-Дону — Екатеринбург.

Рейс Токио — Владивосток — Санкт- Петербург — Москва назначен на 7 мая.

В Минтрансе ранее сообщили, что на возвращение в Россию вывозными рейсами могут претендовать только те, кто выехал из страны в 2020 году. При этом желающие выехать на родину должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. На основании этих сведений будут формироваться списки вывозных рейсов по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилёта».

Россия в связи с пандемией коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского кабмина.