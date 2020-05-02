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С кашлем и температурой ушла из больницы актриса Татьяна Васильева. Лечится дома

21:07 02.05.2020 Фото: Википедия
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Вчера поздним вечером до меня доехала скорая помощь. Меня обследовали, но я не знаю результатов, потому что вчера некому было мной заниматься, я под утро ушла оттуда, — заявила она.

С кашлем и температурой ушла из больницы актриса Татьяна Васильева. Лечится дома
Актриса Васильева с кашлем и температурой ушла из больницы

Актриса Татьяна Васильева сообщила РИА Новости, что находится дома с температурой, чувствует недомогание, результаты анализов ей на данный момент не известны.
В пятницу Васильева сообщала РИА Новости, что почувствовала недомогание, у нее поднялась высокая температура, кашель. Артистка вызвала скорую помощь.
-Вчера поздним вечером до меня доехала скорая помощь. Меня обследовали, но я не знаю результатов, потому что вчера некому было мной заниматься, я под утро ушла оттуда. Пока пытаюсь дозвониться, мне сказали набирать в кол-центр, хочу узнать, что у меня на КТ, какой анализ крови. Поэтому пока лечусь дома своими силами, — говорит она.

По ее словам, температура еще держится и чувствуется недомогание.

Васильева — народная артистка России. Являлась актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

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