График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 мая

Пенсии доставят досрочно

График выплаты пенсий за май жителям Бердска сообщила замначальника управления ПФР по городу Бердску Татьяна Кусова сегодня, 28 апреля. Выплаты производятся досрочно из-за выходных и праздничных майских дней.

График доставки пенсий и других социальных выплат через Почту России:

2 мая — за 3 и 4 мая;

5 мая — за 5 мая;

6 мая — за 6 и 9 мая;

7 мая — за 7 и 10 мая;

8 мая — за 8 и 11 мая.

Выплата пенсий через кредитные учреждения (банки): первая очередь 8 мая, вторая очередь 21 мая.