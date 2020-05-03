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График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 мая

20:50 03.05.2020 Фото: pixabay
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Выплаты производятся досрочно из-за выходных и праздничных майских дней.

График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 мая
Пенсии доставят досрочно
Сюжет: Пенсионная реформа
График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 мая

График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 маяКому досрочно выплатят пенсию за май в 2020 году?Ещё 141 новостей

График выплаты пенсий за май жителям Бердска сообщила замначальника управления ПФР по городу Бердску Татьяна Кусова сегодня, 28 апреля. Выплаты производятся досрочно из-за выходных и праздничных майских дней.

График доставки пенсий и других социальных выплат через Почту России:

2 мая — за 3 и 4 мая;

5 мая — за 5 мая;

6 мая — за 6 и 9 мая;

7 мая — за 7 и 10 мая;

8 мая — за 8 и 11 мая.

Выплата пенсий через кредитные учреждения (банки): первая очередь 8 мая, вторая очередь 21 мая.

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От редакции

Получаете пенсию?

Аноним, 28 апреля 2020 11:28
Что за идиотизм: Я пенсию получаю 23 числа каждого месяца. В апреле получила 9. А в мае получу аж 21 мая. Это полтора месяца без денег. Ну молодцы! Хорошо придумали. Сами сдохнем и вируса не надо.
Аноним, 28 апреля 2020 13:56
А зачем вы сразу все потратили? Раньше дают, а вы ещё и недовольны
Аноним, 28 апреля 2020 15:02
Не в силах барышня противостоять искушению. Может быть, вспомнила молодость, когда первокурсницей тратила всю стипендию в первую неделю :)А потом худела.
Самасебе, 29 апреля 2020 16:28
Умные такие!!! Как ее не потратить с такими ценами! Если деньги есть, то наверняка не бюудешь с хлеба на воду перебиваться, а при их отсутствии ничего больше не остается, как голодать. Какой человек сможет при наличии денег себе отказывать в элементарном? Конечно пенсионеры и потратили все полученное. Идиотизм, зачем раньше ее давали не понятно?!?!. Зато московским пенсионерам доплачивают за самоизоляцию, а наши зубы на полку теперь должны положить из-за этой досрочной пенсии!!
Аноним, 01 мая 2020 22:12
Хорошо, хоть пенсия есть, а люди с детьми сидят без денег
Аноним, 29 апреля 2020 17:03
НВР:
Да
Аноним, 03 мая 2020 23:06
НВР:
Нет, сидим без денег, в шоке!

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