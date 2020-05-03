Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

2 мая 2020 года в 12:00 — 10 лунный день. хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.

Этот день подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.

Рекомендуется в 10 лунный день: уборка урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения;

уборка надземных плодов и зелени, готовых к употреблению;

посадка, посев и пересадка растений;

полив, прививка, удобрение и заготовка черенков.