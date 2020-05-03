3 мая 2020 года — Фомин день: Что нельзя и что можно делать в этот весенний день

В этот весенний день люди уже готовились к лету, ведь май был переходящим месяцем. В это время было множество интересных примет, а также запретов, которые так или иначе пересекаются с водным духом. Во многом это связано с тем, что Водяной в этот день просыпался и устраивал шум, что не нравилось многим людям.

Желтые лучи у восходящего солнца говорят о том, что стоит ждать хорошую погоду.

Если лед с водоемов еще не сошел, то не стоит рыбакам ждать хорошего улова.

Грозу застали – ждите урожайный год.

Зацвела мать-и-мачеха – будет тепло.

Комары появились – ждите потепления.

Березовый сок начал обильно литься – это к дождливому лету.

В ночном лесу теплее, чем на открытых полянах – ждите вёдра.

Синие облака сулят тепло и дожди.

Первый гром – это признак наступающего тепла.

Гром в этот день предвещает урожайный год.

Ясная ночь – жди заморозки.

Запела синичка – значит, будет тепло.

Говорят, что в этот день категорически запрещено смотреть на падающие звезды.

Если в этот день стая птиц пролетела над головой – ждите счастья.

Ворона приблизилась к вашему дому – отгоняйте, иначе беду принесет.

Солнце пронзает грозовые тучи – к урожаю зерна в будущем году.

Кролик перебегает дорогу – это плохая примета.

Этот день отлично подходит для того, чтобы судить о погоде на лето, во многом летняя жара связана с дождем в этот день, так что если будет проливной дождь, готовьтесь к аномальному лету.

3 мая: традиции и обычаи дня

В этот день народ выходил на улицы и судил о погоде по пролетающим мимо птицам. Говорят, что очень важно обращать внимание на то, какие именно птицы пролетают. В народе говорили, что если пролетела ворона, то стоит ждать беды. Если же ворона прилетела и села на дом, то в этом доме будет беда, возможно, кто-то из проживающих в нем умрет. Вороны никогда не приносили чего-то хорошего.

Интересно, что к этому времени традиционно появлялись белые трясогузки, а также набухали почки у смородины. Крестьяне именно с этого дня обновляли берестяные лапти. Также в этот день восточные славяне справляли день Переплута, который был царем водяных, богом морей и мореходства. Издревле наши предки говорили, что водяной летом активный, а зимой спит подо льдом водоемов. С наступлением весны, чувствуя приближение природы, просыпался и водяной, В этот период он ходил злой и голодный, с досады ломал на мелкие льдины лед, чтобы у рыбаков не получалось ловить рыбу подальше от берега. Плохое настроение он срывал и на рыбе, гоняя ее в разные стороны. Мелкую рыбешку может и вовсе замучить до смерти. Для того, чтобы задобрить этого духа, ночью необходимо принести ему мед, черный хлеб, свинину и деньги.

Традиции 3 мая

Известно, что народ постепенно перестраивался под лето, ведь оно уже было не за горами. Также люди меняли обувь, например, избавлялись от теплых валенок, которые оставались еще с апреля. Также они бросали старую теплую одежду и меняли ее на более легкую, новую. В дома в очередной раз приходили лихорадки, которые пользовались любой возможностью проникнуть в жилище, они могли просочиться даже в колодец с грязной водой – таким образом они и проникали в дома людей. В этот день самая лучшая защита от лихорадки – это печная зола и угли, которые держали тепло и охранительную силу пламени.

В этот день народ также молился преподобному Фомину, который помогал избавиться от различных заболеваний. Говорят, что Фомин при жизни своей запомнился многими чудесами. Он возвращал к жизни тех, кто, казалось бы, уже умер, а также лечил самые страшные и хронические недуги. При жизни Фомин принимал много людей, которые хотели вылечиться, он никому не отказывал в помощи. После своей смерти Фомин также продолжает исполнять обязанности лекаря, только теперь посредством молитвы.

Особое внимание в этот день также уделяли маленьким детям, которых необходимо было подготавливать к лету. Говорят, что дети доставляли много проблем в летний период времени, ведь им хотелось играть, тогда как взрослые в это время работали на полях. Поэтому детей учили вести себя хорошо и слушаться старших, ведь родители трудятся в поте лица, их учат это уважать и понимать. Преподобный Фомин также был покровителем детей.

В это время у народа был интересный обряд, как можно избавиться от болезни. Необходимо было взять из печи горячие угли и золу, а затем положить их в платок или полотняную тряпку, после чего приложить к больному месту. Говорят, что лихоманка испугается жара и выбежит из дома. Способов от избавления от этой напасти было действительно много, среди них можно отыскать и очень простые. Для того, чтобы избавиться от болезни, необходимо двенадцать раз кряду утром и вечером говорить следующие слова:

«Тетки, лихоманки, вас двенадцать сестер, идольных дочерей, отстаньте от раба Божия (имя), по сей день и по сей час и будет вам его трясти и трепать. Я буду просить Матвее святого, Марка святого, Луку святого, Ионна святого. Они вас пошлют по пням, по лугам, по болотам, по колодам, где человечьяго голоса не слыхать».

Источник: Пронедра