День жен-мироносиц отмечается 3 мая: Что делать в международный издревле почитаемый день всех женщин-христианок

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа.

Этот праздник издревле чтился на Руси особо

Народный праздник День жен-мироносиц отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В 2020 году он приходится на 3 мая. В православном церковном календаре это дата почтения памяти жен-мироносиц, которые пришли после распятия Христа к пещере с его телом и принесли миро и ароматы. Среди них были Мария Магдалина, Саломия, Иоанна, Мария Клеопова, Марфа и Мария, Сусанна и другие.

День жён-мироносиц 3 мая, православный женский день, история праздника

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси.

Другая черта древнерусской праведности — особый «чин» вдовства. Русские княгини второй раз замуж не выходили, хотя Церковь второй брак не запрещала. Многие вдовы постригались и уходили в монастырь после погребения мужа. Русская жена всегда была верна, тиха, милосердна, кротко терпелива, всепрощающа.

Святая Церковь чтит в лике святых многих христианских жен. Их образы мы видим на иконах — святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София, святая преподобная Мария Египетская и многие-многие другие святые мученицы и преподобные, праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы.

Почему «мироносицы»?

Миро — ароматическое масло, которым, по древнееврейскому обычаю, смазывали тело умершего человека. Соответственно, мироносицы — те, что принесли миро для погребального ритуала.

В Святом Писании говорится, что в третий день по распятию Иисуса Христа Мария Магдалина, Саломия, Марфа и Мария, Сусанна, Иоанна, Мария Клеопова и другие пришли уже к его телу, принеся с собой миро. И вновь проявляется бесстрашие и преданность мироносиц: они знали, что противники Христа приставили стражу к его гробу, но все же пришли служить Трехдневному Мертвецу. Но сотворить полагающийся обряд не смогли – гроб оказался пуст.

Находящийся там Ангел обратился к женщинам: «Что ищете живого среди мертвых? Он воскрес, как и обещал».

Пасхальное приветствие «Христос Воскрес!» принадлежит Марии Магдалине. Это она пришла к ученикам Христа и сообщила им об увиденном с возгласом: « Христос Воскрес! Он воистину Сын Божий! Я видела Господа!…» — это была первая благая весть, которую принесла Мария апостолам. И первая в мире проповедь о Воскресении. Традиция дарить в праздник Пасхи красное яйцо тоже принадлежит ей.

В Русской православной церкви этот день отмечается как праздник всех женщин-христианок. Современные православные его почитают вместо Международного женского дня 8 марта.

Традиции дня

В День жен-мироносиц принято поздравлять и дарить цветы всем близким женщинам: мамам, бабушкам, тетушкам, сестрам, женам, дочерям и просто подругам. Считается, что в этот день все они именинницы.

В старину этот праздник называли «бабьей братчиной» или «бабьей неделей». «Бабьей» потому, что праздновали только женщины. Мужчин не допускали даже к подготовке. Накануне выбирали место празднования и женщин, которые обходили дворы и собирали яйца и кур для главных блюд застолья.

А девушки выбирали себе куму на будущее – душевную подругу, и обменивались подарками.

Источник: Пронедра