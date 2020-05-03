Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без садков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный ночью 3-8, местами порывы до 13 м/с, днем 6-11, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, местами до -1°C, днем +20, +25°C, по северо-западу +14, +19°C.
Погода в Бердске: до +25 градусов, кратковременные дожди, грозы, ветер южный
09:42 03.05.2020
Ветер южный ночью 3-8, местами порывы до 13 м/с, днем 6-11, местами порывы до 17 м/с. Ночью местами были заморозки.
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От редакции
Какие планы?
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