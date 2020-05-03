Суд над шпионом полковником ГРУ Олегом Пеньковским и его связным Гревиллом Винном начался 3 мая в Москве

11 мая 1963 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Олега Пеньковского к высшей мере наказания — смертной казни, а Гревилла Винна — к 8 годам лишения свободы. 16 мая Пеньковский был расстрелян.

о словам шпиона, за время его работы на иностранную разведку, а он был завербован в апреле 1961 года, он передал 5500 документов и сдал десятки советских агентов

Всемирный день свободы печати.

Установлен на Генеральной Ассамблее ООН 20 декабря 1993 года по инициативе представителей печати стран Африки.

3 мая 1991 года в столице Намибии городе Виндухе представители независимой прессы африканских стран приняли «Виндхукскую декларацию». В ней журналисты призывали руководство стран мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

Главным мероприятием Всемирного дня свободы печати является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Она учреждена в честь колумбийского журналиста Гильермо Кано, который был убит в 1986 году за критику в отношении действовавших в его стране наркокартелей. Размер премии составляет 25 тысяч долларов. Она вручается как отдельным лицам, так и организациям.

Всемирный день Солнца.

Праздник был установлен в 1994 году Европейским отделением Международного общества солнечной энергии для привлечения внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

Солнце — это ближайшая к нашей планете звезда. Его излучение — основной источник энергии на Земле. Только за три дня оно посылает нам столько энергии, сколько содержится во всех разведанных запасах ископаемых видов топлива.

День рождения спама.

В этот день в 1978 году 400 человек получили первое спам-сообщение компании DEC. Оно было разослано по сети Arpanet, которая была предшественницей современного Интернета.

Слово «SPAM» произошло от марки мясных консервов — SPiced hAM (пряный колбасный фарш из свинины). В 1970 году в Англии на экраны вышла комедия, в которой показывалось кафе, где все блюда были приготовлены из «SPAM» и их настойчиво навязывали клиентам. Таким образом, эти консервы стали символом назойливой рекламы.

По данным статистики, в настоящее время около 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, является спамом.

23 года назад (1997) в Нью-Йорке начался второй шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

Матч продолжался 9 дней и состоял из 6 партий. Хотя в первом матче, который проходил в феврале 1996 года, выиграл Гарри Каспаров, победу во втором — одержал Deep Blue.

57 лет назад (1963) в Москве начался судебный процесс над шпионом Олегом Пеньковским и его связным Гревиллом Винном.

Олег Пеньковский, полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР, был арестован в октябре 1962 года. По словам шпиона, за время его работы на иностранную разведку, а он был завербован в апреле 1961 года, он передал 5500 документов и сдал десятки советских агентов. Его связной, британец Гревилл Винн, был арестован в Будапеште венгерскими спецслужбами и передан представителям Советского Союза.

11 мая 1963 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Олега Пеньковского к высшей мере наказания — смертной казни, а Гревилла Винна — к 8 годам лишения свободы. 16 мая Пеньковский был расстрелян.

Британец просидел в тюрьме всего лишь 2 года. В 1965 году его обменяли на арестованного в Великобритании советского разведчика Гордона Лонсдейла (настоящее имя — Конон Молодый). Этот эпизод с почти документальной точностью был воспроизведён в фильме «Мёртвый сезон».

При обмене Винн показал себя весьма практичным человеком: узнав, что ему вернут конфискованные при аресте советские деньги, он распорядился купить на всю сумму чёрной икры. За что на родине он получил кличку «килька», которую, как шутили английские разведчики, русские очень выгодно обменяли на свою «акулу».

158 лет назад (1862) Владимир Даль представил в Обществе русской словесности Толковый словарь живого великорусского языка.

Владимир Даль составлял словарь на протяжении 53 лет. В него вошли около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых слов.

За первые издания своего словаря Владимир Даль был удостоен Константиновской медали, а в 1868 году он был избран почётным членом Академии наук и награждён Ломоносовской премией.

112 лет назад (1908) недалеко от Бейрута (Ливан) была открыта скульптура Девы Марии.

Она расположена на вершине 600-метрового холма Харисса. Высота статуи, отлитой из бронзы во Франции, 8,5 метра, а весит она более 10 тонн.

Скульптуру также называют Ливанской Богоматерью или Пресвятой Девой Харисской.

Под статуей расположена небольшая часовня, куда заходят все, не смотря на свое вероисповедание, поставить свечку и побыть наедине со своими мыслями.

116 лет назад (1904) американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал первую перьевую ручку с механической системой набора чернил.

Джордж Паркер был учителем в школе и для того, чтобы получить хоть какую-то прибавку к зарплате, он начал продавать перьевые ручки компании «The John Holland Fountain Pen Company». В основном покупателями были его студенты. Многие ручки того времени имели технические недостатки и нуждались в постоянном ремонте. Получив много жалоб от своих покупателей, Джордж Паркер решил их ремонтировать. А позднее он, экспериментируя со способами предотвращения утечки чернил, и вовсе изобрёл первую перьевую ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек.

229 лет назад (1791) сейм в Варшаве утвердил конституцию Речи Посполитой.

Этот документ стал первым Основным законом в Европе и вторым в мире после конституции США.

Будучи по тем временам передовым законом, конституция значительно ослабила позиции магнатов, расширила права городского населения, а крестьянам гарантировала «опеку права и правительства».

Кроме того, конституцией был введен принцип ответственности правительства перед сеймом, а католицизм признан государственной религией при обеспечении веротерпимости к тем, то исповедовал другие религии.

Источник: ПГ