Массовое тестирование сдержит пандемию COVID-19 в России, заявил эпидемиолог Александр Гинцбург

«Благодаря тому, что количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла», — сказал врач.

раннее выявление пациентов с коронавирусом позволяет быстрее изолировать их и ограничить круг контактов носителя вируса

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для сдерживания эпидемии коронавируса необходимо расширить охват тестирования, сообщает РИА «Новости».

По словам эпидемиолога, для победы над COVID-19 необходимо повысить выявляемость и расширить охват тестирования. Гинцбург отметил, что власти приняли решение развивать систему диагностики в этом направлении.

«Благодаря тому, что количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла», — сказал врач.

Он также отметил, что раннее выявление пациентов с коронавирусом позволяет быстрее изолировать их и ограничить круг контактов носителя вируса.