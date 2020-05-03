Массовое тестирование сдержит пандемию COVID-19 в России, заявил эпидемиолог Александр Гинцбург

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для сдерживания эпидемии коронавируса необходимо расширить охват тестирования, сообщает РИА «Новости».
По словам эпидемиолога, для победы над COVID-19 необходимо повысить выявляемость и расширить охват тестирования. Гинцбург отметил, что власти приняли решение развивать систему диагностики в этом направлении.
«Благодаря тому, что количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла», — сказал врач.
Он также отметил, что раннее выявление пациентов с коронавирусом позволяет быстрее изолировать их и ограничить круг контактов носителя вируса.