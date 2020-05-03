Солнечная погода с +21 градусом и ветром ожидается 3 мая в Бердске

Обещанные гидрометцентром дожди придут в Бердск в понедельник, 4 мая. Температура в первые три дня новой недели упадет до 7-11 градусов тепла.

3 мая в Бердске будет светить солнце, как накануне. Впрочем, возможна небольшая облачность

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки 3 мая по Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без садков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный ночью 3-8, местами порывы до 13 м/с, днем 6-11, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, местами до -1°C, днем +20, +25°C, по северо-западу +14, +19°C.

В Бердске в воскресенье будет солнечно и тепло. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, воздух в Бердске прогреется до +21 градуса. Обещанные гидрометцентром дожди придут в Бердск в понедельник, 4 мая. Температура в первые три дня новой недели упадет до 7-11 градусов тепла.