На видео пьяный водитель джипа въехал в толпу людей и свалился в овраг в Приморье. Пострадали мать с ребенком

По словам очевидцев, молодой человек вместе со своими друзьями отдыхал в гараже, где они жарили шашлык и выпивали. После этого компания начала кататься на джипе.

В Приморье пьяный водитель внедорожника въехал в толпу людей

В Приморском крае в городе Артем внедорожник въехал в толпу людей. ДТП произошло 2 мая, в районе улицы Ульяновской.

Очевидцы сняли на видео последствия наезда, после чего ролик был опубликован в социальной сети Instagram в группе «dps_control125rus».

На кадрах виден внедорожник, который остановился в овраге с ручьем.

По словам очевидцев, молодой человек вместе со своими друзьями отдыхал в гараже, где они жарили шашлык и выпивали. После этого компания начала кататься на джипе. В какой-то момент водитель газанул в сторону толпы. По свидетельству очевидцев пострадали мама и маленький ребенок.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.