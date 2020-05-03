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Выпал из окна больницы скандально известный врач с COVID-19 Александр Шулепов под Воронежем

10:36 03.05.2020 Фото: tv-gubernia.ru
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Ранее он был связан с фейком о том, что руководство медучреждения якобы подвергает медперсонал опасности, не обеспечивает защитными средствами, а также заставляет заражённых медиков выезжать на вызовы к пациентам.

Выпал из окна больницы скандально известный врач с COVID 19 Александр Шулепов под Воронежем
Скандально известный воронежский врач с COVID-19 выпал из окна

Скандально известный врач Новоусманской районной больницы Александр Шулепов, пожаловавшийся на нехватку средств защиты, выпал из окна. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая. Лечившийся от инфекции COVID-19 врач выпал из окна второго этажа. Он выжил, но получил серьёзные травмы. По данным нашего источника, за жизнь мужчины сейчас борются врачи.

Официального подтверждения случившегося пока не поступало. В региональном управлении МВД корреспонденту «TV Губернии» пояснили, что из окна Новоусманской ЦРБ ночью действительно выпал мужчина, однако кто он, и какие травмы получил, не уточняется. Добавим, что по факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Александр Шулепов оказался в центре скандала после того, как его коллега фельдшер Александр Косякин разместил в социальных сетях фейк. В посте распространялась ложная информация о том, что руководство медучреждения подвергает медперсонал опасности, не обеспечивает защитными средствами, а также заставляет заражённых медиков выезжать на вызовы к пациентам. После этого появилось еще одно видео, где Александр Шулепов, у которого диагностировали коронавирус, опровергает слова своего коллеги. В своём видеообращении Александр Шулепов рассказал, что записал видео с фельдшером Косякиным на эмоциях, а также объяснил, как всё было на самом деле.

– Все трое сотрудников в рамках своей профессиональной деятельности Новоусманской РБ не выезжали к пациентам с коронавирусом, что подтверждено документами. Предположительно, они контактировали с инфекцией в частной скорой помощи или в быту, то есть за пределами своей основной работы. Эти сотрудники прошли специальное обучение по COVID-19 и знают, какие правила обязаны соблюдать для обеспечения личной и общественной безопасности, – прокомментировали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

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От редакции

С чего вдруг?

Аноним, 03 мая 2020 11:17
Что то врачи стали выпадать из окон, как то странно это всё... Прямо в традицию стало превращаться...

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