Насмерть разбились выпавшие из окна 18-этажного дома двое мальчиков в центре Москвы

По предварительной информации, в квартире в это время были взрослые, которые не уследили за детьми. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Опрашиваются очевидцы и соседи семьи. Возбуждено уголовное дело.

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве. Об этом в субботу сообщили в главке СУ СК РФ по Москве.

-Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту смерти двух малолетних детей проводится доследственная проверка. По данным следствия, рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что в квартире дети находились не одни, — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Опрашиваются очевидцы и соседи семьи.

По предварительным данным, в квартире в это время были родственники, которые не уследили за детьми. Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло около дома номер 8, у которого 18 этаже.