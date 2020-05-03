Насмерть разбились выпавшие из окна 18-этажного дома двое мальчиков в центре Москвы

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве. Об этом в субботу сообщили в главке СУ СК РФ по Москве.
-Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту смерти двух малолетних детей проводится доследственная проверка. По данным следствия, рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что в квартире дети находились не одни, — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Опрашиваются очевидцы и соседи семьи.
По предварительным данным, в квартире в это время были родственники, которые не уследили за детьми. Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло около дома номер 8, у которого 18 этаже.